Alaior se impulsa como epicentro turístico con el eclipse de 2026 en el punto de mira

Alaior ha cerrado con éxito la novena edición de la Fira de Turisme, Esdeveniments i Celebracions de Menorca, celebrada este fin de semana. El evento ha registrado una buena participación tanto de público como de profesionales, consolidando al municipio como un punto de encuentro clave para el sector. El alcalde, José Luis Benejam, ha expresado su "mucha ilusión y alegría" por los resultados, afirmando que "la feria siempre va a más y sorprende".

El futuro del turismo a debate

Uno de los ejes centrales ha sido el Fòrum Internacional de Turisme, que ha posicionado a Alaior como un espacio para la reflexión estratégica. Benejam ha subrayado la importancia de gestionar el modelo turístico para no "morir de éxito ni de miseria". En este sentido, ha defendido la necesidad de celebrar la principal industria de la isla: "Es la única gran industria que nos ha quedado con potencia suficiente como para que todos podamos vivir de ella y, por tanto, la tenemos que celebrar".

Es la única gran industria que nos ha quedado y, por tanto, la tenemos que celebrar" José Luis Benejam Alcalde Aj.Alaior

En el foro se han analizado diferentes modelos de gestión, como el de Benidorm, con la participación de su alcalde, Antoni Pérez. Aunque Benejam ha reconocido que es un modelo que no se busca replicar en Menorca, ha destacado la importancia de "analizar y reflexionar sobre las experiencias de gente que lleva muchos años batallando dentro de esta industria turística". La sostenibilidad ambiental, social y económica ha sido un pilar fundamental del debate.

Conectividad y ponentes de primer nivel

La conectividad aérea, un factor "vital" para la isla, ha tenido un protagonismo especial con la intervención de Javier Gándara, presidente de la Asociación Española de Líneas Aéreas y máximo responsable de easyJet para el sur de Europa. Benejam ha calificado de "lujo impresionante" poder contar con su perspectiva y los datos precisos que ofreció sobre las conexiones, en un foro que ha contado con un total de once intervenciones de alto nivel.

El reto del eclipse de 2026

La ponencia “Rumb a l’eclipsi 2026” ha sido uno de los actos con mayor afluencia, llenando prácticamente todas las plazas y demostrando el gran interés que suscita el evento astronómico. El alcalde ha señalado que la charla fue "muy inspiradora y pedagógica", y ha recalcado la necesidad de que Menorca esté preparada "desde el punto de vista de tener planes de dispositivos de seguridad" ante la gran cantidad de gente interesada en vivir el eclipse desde la isla.

El alcalde ha valorado muy positivamente el desarrollo de la feria, destacando "la importancia de consolidar un espacio que combina la vertiente profesional con una oferta atractiva para la ciudadanía, con estands, actividades y eventos que acercan el sector a la gente". Esta combinación ha sido clave para atraer a un público transversal y de todas las edades.

La importancia de consolidar un espacio que combina la vertiente profesional con una oferta atractiva para la ciudadanía" José Luis Benejam Alcalde Aj.Alaior

El broche de oro del fin de semana lo ha puesto el concierto de Manu Tenorio, que ha congregado a un numeroso público en el exterior del polideportivo del instituto Josep Miquel Guàrdia. Junto a los showcookings gastronómicos y las actividades familiares, el evento ha reforzado el papel de Alaior como dinamizador económico y social del territorio.