Un peine y unas mallas para evitar que toallitas húmedas y otros residuos 'no biodegradables' desemboquen en el Henares

Se han convertido en un multiusos doméstico y de aseo personal casi esencial desde hace ya décadas, pero, a pesar de su inofensiva apariencia, constituyen una grave amenaza para los ecosistemas fluviales, como el río Henares a su paso por Guadalajara. Te hablo de las toallitas húmedas, presuntamente 'biodegradables'.

Por eso, el Ayuntamiento de la capital ha puesto en marcha una inversión de 50.000 euros para la instalación de un nuevo sistema de filtrado en el aliviadero del barranco del Alamín, en su conexión con el río, que evite que toallitas y otros residuos desemboquen en el cauce fluvial.

"Es un sistema de filtro de gruesos del aliviadero que baja del colector del barranco del Alamín" -ha señalado el tercer teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Santiago López Pomeda, explicando que "cuando se producen grandes tormentas, ese aliviadero lo que hace es precisamente aliviar el agua de ese colector para desahogarla en el río Henares" y, en muchas ocasiones, ocurría que "toallitas y otros elementos que iban en ese colector acababan en el río provocando evidentemente problemas en la naturaleza".

De este modo, según López Pomeda, el nuevo "sistema de retención" de residuos sólidos actúa "con carácter previo a esas posibles lluvias torrenciales" y se encarga de "parar todos esos gruesos para que no acaben en el río".

¿en qué consiste el nuevo sistema de filtrado?

La nueva infraestructura hidráulica consiste "en un peine retenedor, además de toda una serie de mallas" -ha apuntado el concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, asegurando que todo el sistema "llevará un mantenimiento", con lo cual, "cada vez que todas estas mallas estén llenas de residuos, se vaciarán y se limpiarán para que pueda seguir filtrando toda esta agua con residuos que entra a nuestro río Henares".

Ayuntamiento de Guadalajara Momento de la presentación del nuevo sistema de filtrado de gruesos en el aliviadero del Alamín

En resumen, el nuevo sistema de filtrado actúa cuando el colector se desborda con alguna crecida, reteniendo los residuos antes de que sean arrastrados al cauce fluvial y poniendo fin así a un gran problema medioambiental que viene sufriendo el río Henares desde hace más de 30 años.

"Hemos hecho tres campañas de limpieza con diferentes empresas y también con voluntarios para quitar las toallitas del río Henares, pero es muy complicado y, de hecho, si nos vamos a cualquiera de los arenales que recorren el río Henares y escarbamos un poco vemos cómo salen toallitas, porque es un problema que se lleva teniendo desde muchos años y no desaparecen" -ha lamentado Alguacil, máxime cuando se trata de residuos "que no son biodegradables y, por tanto, siempre las vamos a tener en nuestra naturaleza".

No se deben tirar las toallitas húmedas al inodoro porque "no son biodegradables" y, además de colapsar la red, suponen un problema medioambiental en el entorno fluvial

Y es que, más del 95% de los residuos que llegan al cauce fluvial son toallitas higiénicas y otros materiales no biodegradables, que quedan atrapados en la vegetación de las riberas y "en el lecho del río" -ha subrayado el edil, sin olvidar hacer un llamamiento "para que la gente no use este tipo de toallitas y, sobre todo, que no las tire por el inodoro".

Finalmente, Alguacil ha anunciado una segunda limpieza intensiva del río Henares, esta vez en el tramo comprendido entre el puente de Julián Besteiro y la zona de Manantiales, y ha recordado que, en la primera, que se llevó a cabo el año pasado, se retiraron "más de 250 toneladas de residuos entre el Puente Árabe y Julián Besteiro".