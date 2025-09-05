La cooperativa más antigua de España generaliza la vendimia. "Entre un 20 y un 30% menos de cosecha, pero con más calidad".

"El Progreso" de Villarrubia de los Ojos, la cooperativa más antigua de España con actividad ininterrumpida, ha generalizado la campaña de vendimia con el inicio de la recogida de la uva Airén, su variedad más numerosa, desde este pasado fin de semana.

Una cosecha que está resultando “sorprendentemente baja”, según nos contaba en COPE su presidente, Jesús Julián Casanova.

“Teníamos la impresión por los primeros sondeos que la cosecha sería inferior al año pasado, aunque ahora vamos viendo que será sorprendentemente más baja de lo esperado, por encima del 20% de merma. Por las entradas, vemos que durante la pasada campaña había unos 20 millones de kilos a 6 de septiembre, el ecuador de la campaña, y este año se prevé que ronde por los 16 millones de recogida, por lo que la cosecha final podría ser una de las más bajas de los últimos 10 años, y creemos que estaría por debajo de los 70 millones de kilos”, comenta Casanova, presidente también del grupo VIDASOL, que espera recoger unos 125 millones de kilos.

"La buena noticia", asegura Casanova, es que “la uva que entra es de gran calidad, y con un grado más de media respecto al año anterior por esta época, cuando llevamos casi un mes desde que comenzó la vendimia. Pero, sin duda, el pedrisco sufrido este verano y esas tres semanas de calor intenso que tuvimos en agosto ha hecho que el tamaño de la pulpa de la uva sea más pequeño de lo esperado”.

En "El Progreso", una de las principales productoras y exportadoras de Europa con más de 2.300 socios, ya recogieron las variedades más tempranas (Chardonnay, Sauvignon Blanc, Moscatel, Verdejo y Tempranillos de secano, Macabeos, Tempranillos de regadío, Garnacha tintorera, Cabernet Sauvignon, Merlot), y otras variedades minoritarias como el Syrah, y ya comenzaron a recoger la Airén desde el pasado viernes, y en estos días están con los blancos y tintos ecológicos, generalizándose aún más la recogida tras el parón de las Fiestas.

"elegancia y armonía" en las NUEVAS etiquetas de los "Ojos del Guadiana "

Esta añada 2025 ya lucirá la nueva imagen en las etiquetas de los vinos de su principal marca, “Ojos del Guadiana”, comenzando por el Sauvignon Blanc y Chardonnay Roble.

“Teníamos ganas de renovar la imagen de nuestros vinos más señeros" explica Casanova, "y el equipo Lucha Estudio nos ofreció un diseño que nos gustó, modernizando nuestra imagen visual, haciéndola más elegante y atractiva”.

La nueva etiqueta, con sus "suaves formas orgánicas, evoca la fluidez del agua que brota en los Ojos del Guadiana. Sus surcos y curvas recuerdan el fluir sereno del río, mientras que, en la parte inferior, se reencuentran los icónicos ‘ojos’ de la etiqueta anterior, reinterpretados con elegancia y armonía”.

CERRADO POR FERIA

Como es tradición, la próxima semana, del 7 al 12 de septiembre, se cerrará la recogida de uva en Bodega por las Fiestas Patronales de Villarrubia de los Ojos, aunque la tienda de la cooperativa permanecerá abierta de 9 a 13 horas los días 6, 9 y 11 de septiembre.

Precisamente en estas Fiestas, El Progreso vuelve a colaborar el martes 9, de 11:30 a 13:30 horas en la celebración del 40 Día de la Vendimia en la plaza de la Constitución, en el gran Concurso Regional de los mejores racimos, cuyo récord está en cerca de 8 kilos, habiendo premio especial para quien lo supere, la pisá de las primeras uvas de la campaña 2025, y la degustación por parte del público asistente de mosto, vino y comida típica de la tierra.

Un acto organizado por la Hermandad de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza en colaboración con el Ayuntamiento y la Cooperativa “El Progreso”.

También colabora "El Progreso" en la 3ª Cata de Vino de las Fiestas, el jueves 11, de 11:30 a 13 horas, en la Plaza de la Constitución, cuyas plazas están ya agotadas.