Carrizoza cierra un año de inversiones y proyecta un 2026 con importantes mejoras

La localidad de Carrizoza ha cerrado un 2025 "intenso" y "buen año" en palabras de su alcalde, Pedro Antonio Palomo, marcado por la puesta en marcha de nuevos servicios y la mejora de infraestructuras. Entre los logros más destacados se encuentra la inauguración de la escuela infantil el pasado 1 de noviembre, un servicio que ha comenzado con siete niños y que ha sido posible gracias al apoyo del gobierno regional para reformar un edificio existente.

Balance de un año de avances

Durante este año, el Ayuntamiento también ha avanzado en la construcción de un centro cultural destinado a "asociaciones y hermandades", además de realizar una "reforma muy importante" en el colegio local, donde se han renovado los baños y las ventanas. El alcalde ha confirmado que ya se está preparando un proyecto para la climatización de las aulas, que se presentará en la próxima convocatoria de ayudas.

En paralelo, la agenda navideña de Carrizoza incluye un "alumbrado espectacular", un coro de villancicos, juegos infantiles y la popular San Silvestre del 31 de diciembre, colaborando con la Asociación Española Contra el Cáncer.

Proyectos clave para 2026

De cara a 2026, uno de los proyectos estrella será el asfaltado del camino que conduce a la ermita de la Virgen del Salido, una obra muy demandada por los vecinos que se incluirá en el plan de obras de la Diputación. Además, se construirán unos aseos en un local municipal de la Plaza Mayor y se continuará con las mejoras en el colegio y el arreglo de caminos para los agricultores.

Con mejorar un poquito el 2026, pues estaríamos contentos" Pedro Antonio Palomo Alcalde de Carrizosa

El alcalde se muestra optimista y afirma que "con mejorar un poquito el 2026, pues estaríamos contentos con arreglo a este 2025", esperando que el nuevo año llegue con "maravillosas noticias para Carrizoza".

La ‘Atapuerca de La Mancha’ y una inversión millonaria

Otro de los grandes hitos para la comarca es un proyecto presentado por el grupo de desarrollo Alto Guadiana Mancha, del que Palomo es presidente, que podría atraer más de siete millones de euros para los 15 ayuntamientos de la zona. Esta inversión permitirá desarrollar los proyectos previstos por cada municipio.

Finalmente, el alcalde ha recordado la importancia de la Cueva de los Toriles, bautizada como la "Atapuerca de la Mancha". Un estudio de la Universidad Complutense ha revelado que los análisis de herramientas halladas en la cueva "revelan prácticas de caza y procesamiento de alimentos que datan de cerca de más de 100.000 años", consolidando el yacimiento como un enclave de gran valor histórico.