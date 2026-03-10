Así es un macrocontrol de la Guardia Civil en la A-4: "Sople, sople... en 5 minutos sabemos si ha tomado drogas"

Escucha aquí el reportaje sobre el control de la Agrupación de Tráfico en la A-4

Luces azules parpadean en la autovía A-4, a la altura de Ciudad Real. En una de las principales rutas que conectan el centro y el sur de España, con un tránsito de miles de vehículos diarios, la Guardia Civil de Ciudad Real ha desplegado un control integral. Aquí se revisa todo lo que puede marcar la diferencia entre llegar a casa o no hacerlo: alcohol, drogas, documentación, cinturón, velocidad y, en camiones, el tacógrafo. Al frente del dispositivo se encuentra la teniente Elena Iglesias, quien subraya la importancia de esta vía de comunicación por su elevado tránsito de camiones, coches y motos.

Alcohol y drogas, un peligro persistente

Estos controles forman parte del trabajo habitual de los agentes, pero detrás hay una realidad que se repite. "Por supuesto, se siguen detectando casos de alcohol, de drogas", explica la teniente Iglesias. Conducir bajo sus efectos puede tener graves consecuencias, por lo que la labor de los agentes se centra en detectar lo máximo posible para prevenir estas acciones.

La ley, además, es tajante. Mientras que en el consumo de alcohol existen tasas que diferencian una infracción administrativa de un delito penal, con las drogas no hay margen. La teniente recuerda que sus efectos, como la pérdida de reflejos y de concentración, tienen consecuencias directas en la conducción.

El veredicto de la carretera

Un agente realiza la prueba de drogas a un joven conductor. El procedimiento es sencillo: una muestra de saliva que el aparato analiza en unos cinco minutos. El dispositivo busca restos de cocaína, THC o metanfetaminas, entre otras sustancias. Tras la breve espera, el resultado llega: negativo.

A pocos metros, otro agente detiene un camión para revisar el tacógrafo. La fatiga es otro factor de riesgo clave, y conducir cansado puede ser tan peligroso como hacerlo bajo los efectos del alcohol. El veredicto no es positivo: el conductor acumula dos excesos de conducción diaria, por lo que recibirá una notificación de la junta de transportes.

La conciencia del conductor

Félix es uno de los conductores que se somete al control de alcoholemia, con un resultado de 0,0. Para él, estos dispositivos son necesarios. "Me parece bien, porque lo importante es la seguridad en la carretera y, como yo siempre digo, no es cómo vayas tú, sino cómo va el de al lado", afirma. Su opinión refleja una creciente conciencia sobre la seguridad vial, aunque todavía queda camino por recorrer.

Pese a la concienciación, los errores se repiten: el uso del móvil al volante, no llevar el cinturón o el exceso de velocidad. De hecho, durante el control, un conductor es sancionado con 150 euros y la retirada de dos puntos por este último motivo. La mera presencia de los agentes ayuda a cambiar el comportamiento, pero también aprovechan para realizar una campaña de concienciación y aconsejar a los conductores.

La teniente Iglesias añade que en la zona también se producen muchas infracciones por distracciones y por el atropello de animales, por lo que es vital "estar plenamente atento a la conducción". El control es un recordatorio de que detenerse un minuto puede salvar una vida, un esfuerzo por mantener el frágil equilibrio que separa un viaje normal de una tragedia.