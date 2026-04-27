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De adolescentes a jubilados: la EOI de Ciudad Real ofrece formación en idiomas "para todos"

El plazo para solicitar plaza en los cursos de inglés, francés, alemán e italiano finaliza el día 30 y se realiza de forma telemática

Escuela de Idiomas Ciudad Real
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Elena Jiménez

Beatriz Soubriet, directora de la Escuela Oficial de Idiomas de Ciudad Real

Elena Jiménez

Ciudad Real - Publicado el

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El proceso de admisión de alumnado para el próximo curso en la Escuela Oficial de Idiomas "Prado de Alarcos" de Ciudad Real encara sus últimos días

El plazo, que se inició el pasado 17 de abril, permanecerá abierto hasta el próximo jueves 30. Las solicitudes se presentan de forma telemática a través de la plataforma Educamos Castilla-La Mancha, según ha explicado en COPE la directora del centro, Beatriz Soubriet.

Beatriz Soubriet, directora de la Escuela Oficial de Idiomas de Ciudad Real

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Beatriz Soubriet, directora de la Escuela Oficial de Idiomas de Ciudad Real

Una formación para todas las edades

Para acceder a las enseñanzas de inglés se requiere tener 16 años cumplidos en el año natural, mientras que para alemán, francés e italiano la edad mínima es de 14 años, sin que haya un límite máximo de edad

De hecho, la directora del centro confirma que tienen "muchos alumnos que ya están jubilados" que aprovechan su tiempo libre para aprender o que no tuvieron la oportunidad de hacerlo cuando eran más jóvenes.

Aunque el inglés sigue siendo el idioma "con más demanda", la escuela recibe un alumnado muy variado. 

Entre los nuevos ingresos hay estudiantes de secundaria, bachillerato y universitarios, especialmente de filologías, así como personas que provienen de academias. 

Para aquellos con conocimientos previos, se realizan pruebas de nivel para asignarles el curso que mejor se adapta a sus competencias.

Escuela Oficial de Idiomas de Ciudad Real

Escuela Oficial de Idiomas de Ciudad Real

Ventajas de la formación oficial

Una de las principales ventajas de la EOI es la amplitud de su oferta, que abarca desde el nivel A1 hasta el C2

Según Soubriet, "en los últimos años, los niveles avanzados, el C1, el C2... son los que atraen a más público". 

A esto se suma el valor de los títulos de certificación, que tienen reconocimiento nacional y "abren muchas oportunidades a nivel laboral".

La escuela ofrece una amplia oferta horaria con cursos por la mañana y por la tarde, generalmente con clases dos días a la semana

Además del aprendizaje del idioma, se organizan "un montón de actividades extracurriculares" relacionadas con la cultura de cada idioma, lo que convierte la formación en "una experiencia muy enriquecedora".

Tenemos un montón de actividades extracurriculares sobre la cultura del idioma. Es una experiencia muy enriquecedora"

Beatriz Soubriet

directora de la Escuela Oficial de Idiomas de Ciudad Real

Asegurar la plaza en julio

Soubriet anima a los interesados a no dejar pasar la oportunidad y realizar la inscripción ahora.

Aunque en septiembre se abrirá un proceso extraordinario, este contará únicamente con las vacantes que queden libres. 

Realizar la matrícula en julio "asegura el poder elegir horario y que se ajuste más a las necesidades que tienes", concluye la directora.

EOI CR

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Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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