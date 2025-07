Abilio Martínez Varea, nuevo obispo de Ciudad Real

Abilio Martínez Varea, obispo de Osma-Soria, será el nuevo obispo de Ciudad Real, según acaba de anunciar el aún Obispo ciudadrealeño, Gerardo Melgar.

Martínez Varea coge el testigo de Melgar, quien también fue Obispo de Osma-Soria hasta 2017 y que renunció a su cargo ante el Papa Francisco en el año 2023, al cumplir los 75 años de edad.

Ha sido el propio Don Gerardo quien ha anunciado una doble noticia: su despedida como obispo y quien será su sucesor. "El 24 de septiembre del 2023, al cumplir en esa fecha los 75 años, fue cuando anunció a la Santa Sede como está mandado, que tiene la obligación de presentar su renuncia".

Se le comunicó que era aceptada, pero que la renuncia no sería efectiva hasta que no tuviera un sucesor nombrado por el Papa para esta diócesis. Don Gerardo añadía que "han coincidido varias circunstancias, como fue la muerte del Papa, la elección del nuevo Papa y la ausencia ahora mismo del nuncio en España, que tampoco existe".

Con fecha 26 de junio, "se me comunicaba desde la nunciatura apostólica que el Papa León XIV había aceptado mi renuncia definitiva como obispo de Ciudad Real. Al mismo tiempo que recibía la noticia del nombramiento del nuevo obispo de la Diócesis de Ciudad Real, que será el obispo Monseñor Abilio Martínez Varea , que es en la actualidad el obispo de Orma-Soria.

El día escogido para que el nuevo obispo pueda presentarse a la ciudad y en el que tomará posesión, será el día 27 de septiembre. Hasta esa fecha decía Don Gerardo, "yo estaré de administrador apostólico, en definitiva para mí prácticamente no cambia nada. Los derechos y las obligaciones que tiene el obispo sigo teniéndolas, siendo administrador apostólico hasta que el nuevo obispo, entre y tome posesión".

DESPEDIDA

Gerardo Melgar ha estado diez años al frente de esta diócesis de Ciudad Real, ha asegurado haber estado "a gusto, ya que desde el principio he contado en esta diócesis con una gente cercana, sencilla, religiosa. Me he encontrado con un presbiterio diocesano formado por sacerdotes buenos, sencillos, bien dispuestos, y atendiendo todas las necesidades de la Diócesis donde se les necesitara".

La humildad de Don Gerardo siempre ha estado presente y en este acto no sería menos, "les pido perdón si alguno o alguien no ha encontrado en mí la suficiente acogida o no he sabido responder lo que alguno tal vez haya necesitado de mi pastoreo en la misma".

riojano, 61 años y presidente de la Subcomisión para la Acción Caritativa y Social de la Conferencia episcopal

Monseñor Abilio Martínez nació en la localidad riojana de Autol el 29 de enero de 1964.

Ingresó en el seminario diocesano de Logroño, donde estudió Filosofía y Teología entre los años 1982 y 1987.

Después se trasladó a Roma, donde obtuvo la licenciatura en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (1989).

Fue ordenado sacerdote el 30 de septiembre de 1989.

Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.

Su primer destino fue como vicario parroquial de la parroquia de San Bartolomé de Aldeanueva de Ebro en La Rioja, de 1989 a 1994.

Entre 1994 y 1996 realizó los cursos de doctorado en la Universidad Pontificia de Salamanca. A su regreso, fue nombrado vicario parroquial de San Pío X de Logroño.

Ha desempañado los cargos de delegado de Apostolado Seglar, profesor en el instituto diocesano de Ciencias Religiosas y delegado de Enseñanza.

Desde el año 2005 hasta su nombramiento episcopal es vicario episcopal de Pastoral y Enseñanza.

El 5 de enero de 2017 el papa Francisco hizo público su nombramiento como obispo de Osma-Soria, y recibió la ordenación episcopal el 11 de marzo del mismo año.

Nuevo Obispo de Ciudad Real

En la Conferencia Episcopal Española, es el presidente de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social desde marzo de 2024.

Ha sido miembro de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y la Promoción humana, de 2020 a 2024, y de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, de 2017 a 2024.

Además, es el presidente de la Fundación «Las Edades del Hombre» desde el 12 de octubre de 2022.