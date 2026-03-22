22 MARZO 2026 | EL MUÑIDOR

En esta ocasión, los verdaderos protagonistas son los más pequeños. Niños y niñas de entre 5 y 10 años, que ya son grandes cofrades, y que viven y sienten nuestra Semana Santa con una pasión y un conocimiento que sorprende.

Hablaremos con ellos de la mano de Chechu Aranda, Alfonso Doblado, Mariano Marín y Cristina Almodóvar, sobre sus hermandades, sus vivencias en la calle, lo que significa para ellos ser cofrade y cómo ven la Semana Santa desde su mirada, tan sincera como ilusionante. Hoy nos acompañan Pablo Abad, Lucía Jaime, Hugo Laín, Carmen Díaz y Manuel Galiano.

Una tertulia adaptada a esta jornada tan especial, donde escucharemos opiniones frescas y diferentes, llenas de futuro y tradición.

Entrevistamos a D. Guillermo Arroyo, portavoz del equipo de gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real y a D. Manolo Gordo, para conocer las últimas novedades sobre los trabajos municipales para nuestra Semana Santa y un avance de la previsión meteorológica para los próximos días, respectivamente.

Y como siempre, no faltará nuestra agenda cofrade provincial, junto a nuestras efemérides.

No dejéis de escucharnos. Hoy más que nunca, la voz de la Semana Santa viene de quienes garantizan su futuro.

Nos vemos en la calle, esta misma tarde, junto al Señor Nazareno.