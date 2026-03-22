Víctor Serrano, nutricionista, advierte sobre el azúcar oculto: "Un consumo excesivo de azúcar añadido se relaciona con un mayor riesgo de sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares"

Cada vez más personas intentan comer de forma más saludable, pero muchos de los productos que llenan la cesta de la compra, como yogures con fruta, cereales fitness o salsas, esconden un enemigo silencioso: el azúcar añadido.

Gran parte del azúcar que se consume a diario no procede del azucarero, sino de alimentos procesados que aparentemente son sanos. El dietista y nutricionista, Víctor Serrano, desvela las claves para identificar este azúcar oculto y reducir su consumo sin sacrificar el sabor.

El enemigo invisible en la despensa

Al hablar de azúcar oculto, el experto se refiere "al azúcar que se añade durante la elaboración de muchos alimentos". No es el que se añade al café, sino el que ya viene incorporado en productos como yogures, cereales o bebidas para mejorar el sabor, la textura o la conservación.

Un dato revelador es que más del 70% del azúcar que consumimos proviene de estos alimentos procesados, un hecho que sorprende porque no siempre se perciben como especialmente dulces.

El consumidor no siempre es consciente de lo que está consumiendo" Víctor Serrano Nutricionista

Algunos de los ejemplos más comunes son los yogures de sabores, los cereales de desayuno, ciertas bebidas vegetales, el kétchup o los panes industriales. Un desayuno aparentemente saludable, compuesto por un yogur de sabores y cereales, puede contener una cantidad de azúcar muy elevada.

"Un yogur de sabores puede contener entre 2 y 3 cucharaditas de azúcar, y algunos cereales infantiles pueden llegar a tener incluso un 30% de azúcar", explica Serrano. Si a eso se le suma un zumo, "ese desayuno podría superar perfectamente la cantidad diaria de azúcar añadido en una sola comida".

COPE Víctor Serrano, experto en nutrición

Claves para leer el etiquetado (y no fiarse del marketing)

Los mensajes publicitarios en los envases como 'light', 'fitness' o '0% grasa' no son necesariamente sinónimo de saludable. Según el nutricionista, "en algunos casos, cuando se reduce la grasa de un alimento, se añade azúcar para compensar la pérdida de sabor". Por ello, es fundamental no fiarse del marketing y revisar siempre la lista de ingredientes y la información nutricional.

Para identificar el azúcar, hay que buscar en la etiqueta nombres como sacarosa, dextrosa, maltosa, jarabe de glucosa o jarabe de maíz. Un truco útil es fijarse en los términos que acaban en '-osa' o en palabras como 'jarabe' o 'sirope'. Además, Serrano advierte: "Si aparecen esos ingredientes en los primeros de la lista, significa que está presente en una cantidad considerable".

Riesgos y soluciones: cómo reducir el consumo

Un consumo excesivo y habitual de azúcar añadido se ha relacionado con un mayor riesgo de sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. También puede provocar picos de glucosa en sangre que generan sensación de cansancio y un aumento del apetito por alimentos dulces. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no superar los 25 gramos de azúcar diarios, lo que equivale a unas seis cucharaditas.

Para quienes deseen empezar a reducir su consumo, el dietista propone tres cambios sencillos y efectivos. El primero es elegir yogur natural en lugar de azucarado. El segundo, optar por cereales integrales sin azúcar añadido o copos de avena. Y el tercero consiste en priorizar la fruta entera en lugar de zumos o bebidas azucaradas, para aprovechar toda su fibra.

Finalmente, el error más común, según Serrano, es "confiar demasiado en la imagen del producto o en los mensajes del envase".

Muchas veces se asocian ciertos alimentos a una idea de salud sin comprobar su composición real. Por ello, la recomendación más útil es clara y directa: "apostar por alimentos frescos y poco procesados".