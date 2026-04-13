13 ABRIL 2026 | EL MUÑIDOR

Analizamos todo lo vivido: momentos destacados, organización, horarios e itinerarios, y la respuesta de nuestras Hermandades y Cofradías en una semana que, una vez más, nos ha hecho sentir y vivir nuestra pasión cofrade al máximo.

Compartimos nuestra tertulia, de la mano de Chechu Aranda, Alfonso Doblado, Mariano Marín y Cristina Almodóvar, rodeados de grandes amigos y cofrades, como D. Juan Carlos Mora, cofrade y costalero de varias cofradías de nuestra capital, como la Dolorosa de Santiago y la Virgen de la Salud, entre otras, D. Juan Angel Montoya (Monty) colaborador, fotógrafo y Muñidor de la Hermandad de las Penas y D. Sergio Lorente, cofrade y miembro del cuerpo de capataces del misterio del Cristo de la Caridad y del Sto. Descendimiento. Además contamos con las aportaciones de D. Emilio Martín Aguirre, Hermano Mayor de la Flagelación.

Por supuesto, tendremos un repaso del acontecer de esta Semana Grande en nuestra provincia, de la mano de nuestros colaboradores y las magníficas "efemérides" de nuestro compañero Paco García Simal, en este tiempo de la Pascua de Resurrección.

Un espacio de tertulia, reflexión y sentimiento, contado por quienes la viven desde dentro.