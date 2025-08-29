COPE
mediodía cope en la mancha | viernes 29 ago 2025 | 13:20

Miguel Esteban y Herencia presentan la programación de sus respectivas ferias y fiestas

Las localidades de Miguel Esteban y Herencia han presentado en rueda de prensa la programación de sus respectivas ferias y fiestas. Los alcaldes, Marcelino Casas y Sergio García-Navas, han dado a conocer las actividades previstas.

Jesús Villajos

Ciudad Real

