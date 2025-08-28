COPE
28 AGOSTO 2025 | CARGANDO LA SUERTE

En el programa de esta semana Manuel del Moral analiza en su editorial la actualidad taurina de la provincia y la pasada feria taurina de la capital.

Desgranamos con Víctor Dorado Prado todos los festejos de la pasada feria de Ciudad Real y los celebrados en las plazas de Tomelloso y Almagro.

Escucharán la opinión de todos los protagonistas de estas ferias taurinas.

Y toda la actualidad de la mano de Sisa Del Moral.

Dirige y presenta, Manuel del Moral.

