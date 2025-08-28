28 AGOSTO 2025 | CARGANDO LA SUERTE
En el programa de esta semana Manuel del Moral analiza en su editorial la actualidad taurina de la provincia y la pasada feria taurina de la capital.
Desgranamos con Víctor Dorado Prado todos los festejos de la pasada feria de Ciudad Real y los celebrados en las plazas de Tomelloso y Almagro.
Escucharán la opinión de todos los protagonistas de estas ferias taurinas.
Y toda la actualidad de la mano de Sisa Del Moral.
Dirige y presenta, Manuel del Moral.
