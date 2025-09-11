11 SEPT 2025 | CARGANDO LA SUERTE

Desgranamos con Víctor Dorado Prado la corrida de toros celebrada en Alcázar de San Juan el pasado sábado. Entrevistamos en exclusiva a Miriam Martín, alumna de la Escuela de Tauromaquia de Ciudad Real, que nos cuenta como afronta su debut en público del próximo lunes en Malagón. Y toda la actualidad de la mano de Sisa Del Moral. Dirige y presenta, Manuel del Moral.