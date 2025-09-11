11 SEPT 2025 | CARGANDO LA SUERTE
En el programa de esta semana Manuel del Moral analiza en su editorial la actualidad taurina de Colombia.
Desgranamos con Víctor Dorado Prado la corrida de toros celebrada en Alcázar de San Juan el pasado sábado. Entrevistamos en exclusiva a Miriam Martín, alumna de la Escuela de Tauromaquia de Ciudad Real, que nos cuenta como afronta su debut en público del próximo lunes en Malagón. Y toda la actualidad de la mano de Sisa Del Moral. Dirige y presenta, Manuel del Moral.
