JUCIL exige "altura de miras" para la insularidad en Baleares: "Formamos talento sin crear las condiciones para retenerlo"

La asociación profesional de la Guardia Civil, JUCIL, ha exigido a los sindicatos y al Ministerio de la Función Pública que tengan “altura de miras” al negociar el complemento de insularidad. La organización subraya la necesidad de que este complemento tenga en cuenta el coste de vida real en las Islas Baleares para frenar la constante pérdida de agentes.

JUCIL ha denunciado que la falta de un sueldo digno y acorde a la carestía de la vida en el archipiélago está provocando una alarmante fluctuación de personal. Esta situación, afirman, merma la estabilidad y la calidad del servicio de seguridad en la región, que ve cómo sus agentes abandonan el destino en cuanto tienen la oportunidad.

Una “extensión de la academia”

Los datos sobre la entrada y salida de agentes de la Benemérita en los últimos cinco años son críticos. A pesar de la llegada de 1.000 efectivos, han salido otros tantos, quedándose únicamente 250 guardias civiles, una cifra que JUCIL califica de "engañosa", ya que buena parte de ellos solicitarán un nuevo destino en breve.

A esto se suma que la mitad de los agentes que han pasado por la región en estos años son guardias alumnos en prácticas, con quienes se cubre el saldo negativo anual. Según la asociación, esta dinámica ha convertido a Baleares en una “extensión de la academia”, un destino de paso para completar la formación.

“Formamos talento sin crear las condiciones adecuadas para retenerlo”, ha afirmado Tomás Quesada, secretario provincial de JUCIL en Baleares, resumiendo el problema de la falta de arraigo de los efectivos en las islas.

Incertidumbre en la negociación

La asociación se ha mostrado muy crítica con la falta de claridad en la aplicación de las recientes mejoras salariales. Denuncian que, tras firmarse el acuerdo de la Función Pública, las tablas presentadas han variado, "eliminando las cantidades fijas y los trienios previamente aprobados" y dejando las cifras definitivas a expensas de una nueva negociación.

Un complemento ajustado a la realidad balear

JUCIL ha subrayado que Baleares siempre ha contado con una tabla de compensación propia, con criterios diferentes pero insuficientes. La asociación sostiene que la indemnización por residencia debe ajustarse al coste de vida local y no equipararse a la de territorios como Canarias, Ceuta y Melilla, donde el coste es "notablemente inferior".

“Exigimos que tanto los sindicatos como el Ministerio de la Función Pública demuestren altura de miras y negocien unas cantidades apropiadas para la indemnización por residencia”, ha reclamado Quesada. “No podemos permitir que se repita lo que ocurrió en 2006, cuando Baleares fue discriminada por imponerle unos planteamientos que no resolvían las necesidades reales de los agentes”, ha concluido.