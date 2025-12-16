Guadarrama cierra el Parque de la Calleja del Potro para ejecutar obras de restauración ambiental y paisajística

Las obras para la restauración ambiental y paisajística del Parque de la Calleja del Potro de Guadarrama han comenzado ya con la instalación del vallado de señalización perimetral y los movimientos de tierras.

Unas primeras acciones que han supuesto el cierre de la zona por motivos de seguridad. Además, se ha procedido al cierre de algunos de los pasos que atraviesan el parque. Tras la finalización de los trabajos, volverán a abrirse los pasos dado que, en el proyecto, no se contempla la modificación de estos recorridos.

La intervención en el parque tiene como finalidad mejorar su calidad ambiental y funcional mediante la reestructuración del arbolado, la introducción de especies autóctonas y la optimización del uso del agua.

La propuesta responde a la necesidad de adecuar el entorno urbano turístico a los criterios de sostenibilidad y accesibilidad actuales. Es decir, la intervención sobre las zonas verdes del perímetro del parque permitirá aumentar la complejidad ecosistémica aumentando la diversidad de especies vegetales y, al mismo tiempo, signiﬁcará una mejora paisajística notable del parque, actuando esta nueva vegetación como una barrera que aísle mejor del tráfico rodado.

Las obras han sido adjudicadas a la empresa Valoriza Servicios Medioambientales, S.A., a través de una licitación gestionada por la Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama, ADESGAM, con un importe total de 115.310,12 euros más impuestos. El tiempo estimado de ejecución es de tres meses.

Además, gracias al Plan Territorial de la Comunidad de Madrid, en el área de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con Fondos Next Generation de la Unión Europea, se instalarán nuevas pérgolas de sombra con cubiertas vegetales con nebulizadores.