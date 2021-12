Solo en casa, la nueva forma de celebrar la navidad 2021

Era un secreto a voces, y finalmente se ha confirmado. Estamos inmersos en la sexta ola provocada por el COVID, y que nos deja cifras récord de contagios en los últimos días en la provincia con más de 600 positivos en un solo día.

Los positivos no paran de aumentar y cada vez son más las familias que van a tener algún miembro confinado, si no enfermo, para unas fechas tan señaladas como las que se acercan.

Y seguro que a estas alturas a ti también te siguen surgiendo dudas sobre si juntarte o no esta Navidad con tus seres queridos.

Por eso, para todos los que teman juntarse con sus familias o amigos a celebrarlo o, para aquellos que van a tener que pasar confinados estas fechas tan especiales, te proponemos algunas ideas para disfrutar juntos en la distancia.

Es complicado no poder darle un abrazo, ¿verdad? También lo es no poder tocarle, hablar en persona o entenderos solo con miradas. Sabemos que es difícil tener lejos a alguien importante para ti, pero no sirven de nada las quejas y la tristeza. Empieza a pensar la forma de acortar esos kilómetros y recuerda que los regalos a distancia y virtuales son la mejor opción para sentir a esa persona junto a ti.





Regalos a distancia

Abrir regalos en familia, aunque sea a distancia, siempre es un momento especial. Las compras online pueden ser unas grandes aliadas en estos momentos. Eso sí, siempre y cuando la separación sea de kilómetros o el confinamiento impida salir de casa.

Si este no es el caso, lo ideal es consumir en tiendas locales, quedar con un miembro de la familia para un rato de paseo y charla y poder hacer intercambio de regalos. Será el «duendecillo» que se encargará de colocar los regalos en su sitio.

Concursos navideños

Hoy en día la tecnología nos permite estar conectados a cualquier hora y desde cualquier plataforma a través de plataforma como WhatsApp, Telegram, Zoom o alguna aplicación de este tipo. Una idea fantástica para pasar un rato divertido, con un concurso de canciones, de belenes o incluso de postales navideñas.

Cena online

Durante estos días de Navidad, las pantallas en las mesas deben ser una excepción. Fijar la hora de la cena, incluso el menú, hará que todos los comensales online se sientan unidos y disfrutando como cuando estaban juntos, algo que no es complicado porque en una noche tan especial los platos suelen estar marcados por la tradición familiar.

Concurso gastronómico

Esta opción nos puede hacer pasar un cena o comida divertidísima con la familia o amigos. Se trata de realizar un concurso de tapas en el que cada familia tendrá que elaborar la suya. El concurso tradicional es que los participantes se reúnan alrededor de la mesa para catar la creación de cada uno y a continuación, se voten diferentes aspectos de la tapa. Al no poder reunirnos, se puede optar por otras alternativas igual de divertidas.

Si se vive cerca, se puede quedar en un sitio, intercambiarse las tapas y después, conectarse a través de alguna App que lo permita para degustarlas y proceder a la votación.

Juegos online

Varios miembros de la familia pueden registrarse en una misma plataforma de juegos (desde el parchís, palabras encadenadas hasta los clásicos juegos de cartas). Así todos juntos, podrán estar inmersos en un juego desde principio a fin.

Las cenas tradicionales siguen siendo una opción

Puesto que no hay ninguna restricción sanitaria que así lo impida. En el caso de que ningún miembro de la familia tenga inconvenientes para reunirse, la situación sanitaria que se está viviendo en este momento tiene que estar presente, por eso, lo ideal es juntarse el menor número de personas posibles y hacerlo respetando la distancia de seguridad y la ventilación. Y por último y no menos importante, realizar una prueba para cerciorarse de que no hay nadie positivo en Covid.