Sebastián Cortés: "Las palabras que diga me saldrán desde el corazón"

Fue de esos poquitos casos en los que ya se apuntaba y disparaba al triunfo desde que toreaba con los del castoreño. Sonó la música en La Real Maestranza de Sevilla al compás que mecía su capote. Además, es el único novillero que cortó un rabo en Zaragoza. Y sumó, además, una tarde para el recuerdo el día de su alternativa en Alicante hace medio siglo. Formador de toreros en su amada Escuela taurina junto al carismático y queridísimo Antonio Rojas, sus más de 30 años de docencia taurina han marcado el presente y futuro de la tauromaquia albacetense.

Hablamos, evidentemente, de Sebastián Cortés, uno de los toreros más representativos en nuestra ciudad y que ahora ha recibido el encargo consistorial de pregonar su amada Feria.

En declaraciones a Pedro Luján, Sebastián se sincera y asegura que: "me llamaron a las 9 de la noche para encargarme el pregón y me pilló de sorpresa. Estaba en Chipiona con la familia y de momento me llevé la sorpresa y me siento muy orgulloso de ser el pregonero de mi Feria y de mi ciudad".

Es inevitable preguntarle por su 50 aniversario de alternativa. Dice Cortés que "aunque ya no esté en activo en la Escuela sigo a los chavales, veo toros. Me han hecho ya algunos homenajes, como uno muy bonito el día 22 de junio, día de mi alternativa, donde me sorprendieron con un homenaje en casa de Nazario Ibáñez los 30 matadores que han salido de la Escuela. Fue un orgullo y me hicieron hasta torear. Y encima me llama el alcalde para hacer el pregón. Estoy muy orgulloso de que se acuerden de mí".

sU PASO POR ÑA ESCUELA TAURINA

El próximo pregonero habla de su paso por la Escuela taurina, confesando que "es un orgullo el haber paseado el nombre de Albacete con los alumnos. Siempre hemos dejado el pabellón muy alto. Me decían los directores de otras escuelas que vaya con los de Albacete, que os lleváis casi todos los trofeos y cómo andan los chavales.".

Sebastián Cortes

¿cON QUÉ NOS SORPRENDERÁ EN EL PREGÓN?

Pedro Luján le pregunta a Sebastián sobre el contenido del pregón, a lo que el afamado diestro responde que: "no lo he pensado aún, pero las palabras que diga me saldrán del corazón. Estoy dándole vueltas a ver qué escribo, pero sobre todo hablar de nuestra tierra, de todos los matadores de toros que han salido y de las vivencias que yo he tenido en el mundo del toro. Y lo vuelvo q repetir: lo que diga va a salir del corazón".

Y termina Sebastián sacando pecho porque:

Sebastián Cortés, un pregonero que es uno de los toreros más ilustres de la tauromaquia albacetense y que, al igual que su toreo, su pregón estará plagado de enjundia, personalidad y, sobre todo, de ese arte que siempre se queda en la retina.