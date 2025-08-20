Si quieres ver Albacete desde lo alto, ya no podrá ser en Feria, pero hay otras opciones

El alcalde de Albacete, en el Mirador de la Fiesta del Árbol

Ver la ciudad desde 70 metros de altura es una experiencia única y hacerlo de noche, aún más.

La pasada semana, el alcalde Manuel Serrano y el gerente de la empresa mixta Aguas de Albacete presentaban la quinta edición de las Noches de Verano, con un incremento de 300 plazas con respecto al pasado año, pero desgraciadamente ya no hay huecos disponibles.

En conversación con el concejal de Proximidad Carlos Calero, COPE Albacete ha podido conocer que a pesar de este incremento de 300 visitantes y de 20 en el de las visitas, las 232 programadas para 2.800 personas ya están agotadas, aunque "vamos a tratar de que esta experiencia siga creciendo en próximas ediciones porque no todos los días tienes la opción de ver la ciudad por la noche y desde el mirador más alto de la región (70 m.), más aún si eso ocurre durante la Feria, con todo iluminado de forma especial".

Si te quedaste sin plaza para estas citas nocturnas, no desesperes, porque dado el éxito de la convocatoria, habrá más próximamente. Y si aún nos has subido a ese mirador ni conoces en magnífico Centro de interpretación del Agua de la Fiesta del Árbol, puedes reservar tu visita, individual o en grupo por las siguientes vías:

- Llamando al 900 102 297.

- A través de la web de reservas.

- Acercándote al propio Centro de Interpretación del Agua.

Mientras tanto, estas visitas nocturnas guiadas al Centro de Interpretación del Agua comenzaron este fin de semana y continuarán de martes a domingo, de 20:30 a 00:00 horas hasta el 17 de septiembre, con paradas obligatorias en el Museo del Agua y el Mirador de la Torre del Agua, desde donde puede contemplarse el encanto del agua y de Albacete de noche, de manera especial durante los días de Feria, con una duración de 30 minutos y grupos de 13 personas como máximo.