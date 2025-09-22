PRIPIMAR celebra en Albacete su 50 aniversario con más de 400 invitados y se consolida como líder nacional en artículos religiosos y protocolarios

La empresa albaceteña PRIPIMAR, referente nacional en artículos religiosos y protocolarios, ha celebrado su 50 aniversario con una gala en el restaurante Puerta de Madrid de Albacete. El evento ha reunido a más de 400 invitados entre autoridades locales, representantes de asociaciones y hermandades de toda España, colaboradores, clientes y trabajadores.

La velada ha contado con la presencia de Manuel Serrano, alcalde de Albacete; Santi Cabañero, presidente de la Diputación de Albacete, acompañado de su vicepresidente Fran Valera; Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado de la Junta de Castilla-La Mancha; Miguel Juan Espinosa, subdelegado del Gobierno de España en Albacete; y Ángel Román, obispo de la diócesis.

También han asistido el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, junto a la vicerrectora de Innovación, Ángela González; y el presidente de la Cámara de Comercio de Albacete, Juan Martínez Moraga. A nivel militar y de seguridad, han acudido el coronel subdelegado de Defensa, Miguel Ángel de la Torre; el coronel jefe de la Base Aérea de Los Llanos, Diego José Sánchez Caamaño; el coronel del TLP, César Acebes; mandos de la Guardia Civil, entre ellos el coronel y el teniente coronel; además de Antonio Bueno, comisario provincial de Policía Nacional, acompañado de responsables de operaciones y los jefes de la Policía Local de Albacete.

Un homenaje a la historia y al futuro

El acto ha incluido la proyección de un vídeo conmemorativo que ha puesto en valor la trayectoria de la compañía desde sus inicios en 1975, en el Pasaje de Lodares, hasta convertirse en líder nacional. Hoy, PRIPIMAR fabrica más de tres millones de piezas anuales y mantiene una cuota de mercado del 22 %, con un crecimiento medio del 12 % anual.

En su intervención, el director general, Santos Prieto ha destacado: “Este aniversario no es solo una celebración, es un reconocimiento a la constancia, al esfuerzo y a las personas que han hecho posible que PRIPIMAR cumpla 50 años. Nuestros trabajadores, nuestros clientes y nuestra ciudad son el verdadero motor de esta empresa”.

Asimismo, ha subrayado los planes de futuro:

Queremos seguir creciendo desde Albacete, apostando por la innovación y la modernización de los santuarios y puntos de venta. El reto es mantener la esencia de la tradición, pero dotarla de nuevas herramientas para seguir liderando nuestro sector” Santos Prieto Director General Pripimar

Una empresa con raíces albaceteñas y liderazgo nacional

PRIPIMAR nació en 1975 en dos pequeñas estancias del Pasaje de Lodares, fruto de la iniciativa de Santos Prieto Trigán, junto a Francisco Pineda López y María Martínez González. Sus raíces se remontan, sin embargo, a los años cincuenta, cuando el periodista Francisco Solera Moreno fundó Solera Publicidad, una empresa albaceteña que sembró el espíritu emprendedor y marcaría el futuro de la familia. En 1984, PRIPIMAR se trasladó a un taller en la calle Dionisio Acebal y en 1994 dio el gran salto a Campollano, donde instaló una nave de 700 m² que marcaría el inicio de su consolidación. Posteriormente, en 2003 amplió oficinas y estructura, en 2016 duplicó el espacio hasta los 1.500 m² y en 2025 culmina una nueva ampliación hasta los 2.500 m².

Actualmente, la empresa cuenta con una plantilla mayoritariamente albaceteña y trabaja con miles de clientes en toda España —entre ellos santuarios y hermandades de gran relevancia—. Su especialización en artículos religiosos y protocolarios, junto con la apuesta por la modernización de los puntos de venta en santuarios, consolidan a PRIPIMAR como un referente en este sector.

Sobre PRIPIMAR

PRIPIMAR es una empresa familiar albaceteña dedicada al diseño, fabricación y distribución de artículos religiosos y protocolarios. Desde su fundación en 1975, ha acompañado a santuarios, hermandades y clientes de toda España, combinando artesanía, innovación y compromiso con la calidad. Para más información: https://www.pripimar.com/