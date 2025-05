Lola Muñoz: “La moda no solo transforma por fuera, también por dentro”

En pleno corazón de Albacete, en la Avenida de España número 2, nos adentramos en el estudio de una de las diseñadoras más reconocidas de la ciudad: Lola Muñoz. Una creadora que ha hecho de la moda un arte, una forma de expresión y una herramienta de transformación personal.

Con una trayectoria marcada por la pasión, el esfuerzo y una fidelidad absoluta a sus raíces manchegas, Lola Muñoz ha conseguido crear un estilo propio, elegante y contemporáneo. En esta entrevista, comparte su visión sobre la moda, su proceso creativo y su compromiso con la sostenibilidad y la artesanía.

¿Qué le dirías a la niña que soñaba con ser diseñadora?

“Lo principal y esencial es no perder nunca la ilusión”, responde con una sonrisa. “Esa ilusión por tu trabajo, por los nuevos proyectos, es la que me ha traído hasta aquí”. La pasión por la moda nació muy pronto en su vida y fue cultivada en un entorno familiar que siempre le enseñó que sin trabajo, esfuerzo e ilusión no se llega a ningún sitio.

¿Cuál fue tu primer amor en la moda?

Lola lo tiene claro: Amaya Arzuaga. “Me emocionaba ver sus escaparates, sus prendas eran esculturas. Admiraba su trabajo desde niña y fui clienta suya muchos años. Me sigue encantando”.

Diseños con alma

La diseñadora albaceteña no duda en afirmar que sus prendas “hablan por sí solas”. Son piezas únicas, elaboradas con mimo y precisión, que pretenden ser pequeñas obras de arte.

Escuchar a mis clientas, entenderlas y crear algo que realmente las represente es fundamental” Lola Muñoz Diseñadora de moda

Moda como refugio y transformación

Lola cree firmemente en el poder transformador de la moda, no solo en lo estético, sino también en lo emocional. “Muchas mujeres vienen a mí desanimadas, sin encontrar una prenda que las defina. Aquí trabajamos por devolverles esa ilusión. Una buena prenda puede hacer que te sientas fuerte, poderosa. Eso es lo que busco”, afirma. Para ella, vestir es una forma de decir “aquí estoy yo”.

¿Un amuleto en forma de prenda?

Aunque no se considera supersticiosa, Lola confiesa su debilidad por el color amarillo. “Me llena de luz, de energía. No soy de negros, aunque a veces los incluyo en las colecciones combinados con estampados. Pero el color me sube el ánimo, me representa”.

La fuerza del color

Aunque reconoce la importancia de la colorimetría, Lola no se encasilla en reglas estrictas: “Yo creo que los colores son para todo el mundo. Hay que probar, atreverse y ver qué nos hace sentir bien. A mí el color amarillo, por ejemplo, me llena de fuerza y energía. Por eso en mis colecciones siempre hay mucho color y volúmenes.”

Tendencias que perduran

Frente al consumo impulsivo y la moda rápida, Lola apuesta por la durabilidad: “No creo en seguir tendencias. Creo en prendas atemporales, de calidad, que puedas ponerte dentro de 15 años y sigan intactas. Eso es lo que intento ofrecer en mis colecciones.”

Colecciones con alma

Detrás de cada colección hay meses de trabajo: desde la idea inicial, las pruebas, hasta la confección final. “Una colección puede tardar unos seis o siete meses en desarrollarse. Hay mucho de ensayo y error, pero también de intuición y pasión”, cuenta. Todo comienza con una chispa creativa que se convierte, poco a poco, en una propuesta sólida y versátil.

¿Es la moda de Lola Muñoz accesible para todos los públicos?

"Mi moda es para quien valore la calidad, la artesanía y quiera sentirse especial" Lola Muñoz Diseñadora de moda

La diseñadora responde con rotundidad: “Mi moda es para quien valore la calidad, la artesanía y quiera sentirse especial. No se trata de una cuestión de precio, sino de conexión emocional. Cualquiera que entre por esta puerta y quiera vivir la experiencia de llevar algo único, es bienvenido.”

Lola Muñoz continúa consolidándose como un referente del diseño desde su tierra natal, demostrando que la moda no solo viste, sino que emociona, empodera y deja huella.

Este año, el talento de Lola Muñoz también brillará sobre la alfombra de los Premios COPE Albacete 2025, ya que la periodista Alicia Martínez lucirá uno de sus diseños en esta cita tan especial. La elección no es casual: ambas comparten una profunda admiración mutua por el arte de contar historias, ya sea a través de palabras o tejidos.