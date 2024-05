Hablamos con Héctor Frías, del despacho Frías Blázquez Abogados, para obtener información clave sobre la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo legal destinado a brindar una salida a personas que se han visto abrumadas por deudas. Esta ley, que tiene sus bases en la Ley 25/2015 de 28 de julio y en el Real Decreto Legislativo 1/2020, surge como respuesta a la necesidad de evitar la "muerte civil" y proporcionar una nueva oportunidad a quienes enfrentan dificultades financieras.

Según Frías, la Ley de Segunda Oportunidad permite a deudores particulares o autónomos cancelar o reestructurar sus deudas, siempre y cuando demuestren buena fe y no hayan incurrido en ciertas acciones que descalificarían su solicitud. La buena fe es el principio central en torno al cual gira esta legislación, y aquellos que se acojan a ella pueden eliminar todas sus deudas, eliminar sus datos de los ficheros de morosos y detener los intereses y recargos que acumulan las deudas.

¿Cuáles son los requisitos que hay que cumplir para acogerse a este ley?

Para poder acogerse a esta ley, los requisitos son claros. La persona debe ser un particular o autónomo, estar en una situación de insolvencia o inminente insolvencia, y demostrar que no ha actuado de manera fraudulenta para provocar su situación de deuda. Además, el deudor no debe haber sido condenado por delitos económicos o patrimoniales contra instituciones públicas, ni haber cometido infracciones graves en materia tributaria contra la administración.

La solicitud para iniciar el procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad debe dirigirse a los Juzgados de lo Mercantil, donde se evaluará el caso y se determinará si el solicitante cumple con los requisitos establecidos.

Un limite para las deudas de 10.000 euros

Una de las principales ventajas de esta ley es que permite cancelar todas las deudas, incluidas las deudas públicas, aunque existe un límite para las deudas con la seguridad social y hacienda, establecido en 10.000 euros.

En resumen, la Ley de Segunda Oportunidad ofrece una vía de escape para aquellos que se encuentran en una situación financiera desesperada, permitiéndoles eliminar sus deudas y comenzar de nuevo con un lienzo limpio. Siempre es recomendable consultar a un profesional legal para comprender completamente los detalles y las implicaciones de esta legislación.

