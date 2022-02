Despedida de Rozalén a su padre tras su muerte: "Nunca dejó de cogerme en brazos"

Cristóbal Rozalén, padre de la cantante Rozalén y asesor durante años del expresidente de Castilla-La Mancha José Bono, ha fallecido este jueves.

Cristóbal Rozalén ha fallecido a consecuencia de un infarto.

Ha sido ella misma la que, a través de sus redes sociales, como te contábamos, la que en primera persona ha decidido abrirse una vez más en canal para mostrar el duelo que está pasando. "Acaba de morir mi padre…Que nunca dejó de cogerme en brazos". Una publicación que ha causado rápidamente reacciones de sus fans, que seguro se vuelcan como nunca con la artista. "Lo siento muchísimo. Un abrazo enorme", "Querida Rozalen te envío mi más profundo y sentido pésame!!", "Te abrazo fuerte en la distancia...Lo siento mucho...D.E.P.".

La artista, en una entrevista realizada en Cadena Cien, hablaba con su padre, Cristóbal Rozalén, con motivo del Día del Padre. Rozalén recuerda que "por el trabajo que tú tenías hubo muchos momentos que no estábamos juntos pero tú siempre me decías cada día de tu vida que me querías; nos hemos dicho mucho que nos queremos". En un entrañable momento, la cantante le dice a su padre: "quiero que les cuentes de qué manera tan especial yo te decía que te quería" a lo que su padre le responde: "Más que a los pájaros colorines y al pan tostado". Una frase que hizo reír a su padre, que no dudó en añadir: ''Y yo te quiero a ti como eres y que sigas siendo buena persona que eres, eso es más importante que los triunfos en la música, que también me hacen muy feliz. Yo también te quiero más que los pájaros colorines y que al pan tostado''. ESCUCHA AQUÍ ESE MOMENTO TAN ESPECIAL

Desde COPE Castilla-La Mancha y COPE Albacete queremos enviarle a la cantante y toda su familia nuestro más sentido pésame.