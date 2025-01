¿Cómo se celebra San Antón en Albacete y Villarrobledo? Descubre esta fiesta de tradición

El 17 de enero es una fecha marcada en el corazón de Albacete y otros muchos lugares, ya que se celebra la festividad de San Antón, patrón de los animales. Este día va más allá de una simple festividad religiosa: es una oportunidad para honrar el vínculo que une a los seres humanos con los animales, una jornada de devoción, tradición y comunidad. Alrededor de esta fecha, las calles se llenan de vida, de luz, de colores y, sobre todo, de animales acompañados por sus dueños, que se congregan para recibir la bendición de San Antón.

En la capital, el epicentro de la celebración es el Asilo de San Antón

En sus inmediaciones, miles de albaceteños se reúnen con sus mascotas para participar en la tradicional bendición de animales, un acto que simboliza el respeto y cuidado hacia las criaturas que comparten nuestra vida. Hemos hablado con Sor Carmen, la Madre Superiora del Asilo, quien nos relató cómo viven esta festividad en las horas previas:

“Mañana, si Dios quiere, será la Eucaristía presidida por don Antonio Avellán a las 11 de la mañana, con la participación de varios sacerdotes. Creo que hoy casi toda la ciudad de Albacete se reúne aquí para celebrar esta misa. Después, tendremos la procesión con el santo alrededor de la residencia y, posteriormente, comenzará la bendición de los animales, presidida también por don Antonio. Sin embargo, estaremos aquí todo el día, llevando a cabo esta hermosa tradición de bendecir a los animales, para que la gente tenga tiempo y diferentes momentos en los que puedan acercarse a participar en esta bendición tan especial.”

Un día en el que los animales son los únicos protagonistas

“En esta celebración ellos son los principales, porque la verdad es que vienen muchos animales: perros, gatos, pájaros, tortugas… Es impresionante verlos y cómo los cuidan, además de lo bonito que es que participemos todos juntos. Aquí estamos con mucha alegría y emoción, esperando a que llegue el día para recibirlos a todos. Y, por supuesto, vienen muchos albaceteños, que siempre se acercan con entusiasmo para celebrar esta hermosa fiesta”, comenta Sor Carmen con una sonrisa.

cortes de calles

Por otro lado, la Policía Local de Albacete ha informado que desde el mediodía se retirarán los vehículos estacionados en la calle Doctor Beltrán Mateos, donde se instalan las casetas que acompañan esta festividad. Además, durante la procesión, que recorrerá varias calles de la ciudad, habrá cortes al tráfico.

La fiesta de San Antón en Villarrobledo: Un sabor a tradición

Foto. Ayto Villarobledo

A pocos kilómetros de la capital, en Villarrobledo, la Fiesta de San Antón también es motivo de gran celebración. La víspera de la festividad es el momento elegido por la Hermandad de San Antón para preparar los tradicionales tostones, un manjar que es todo un símbolo de la fiesta. La receta, aunque laboriosa, es todo un arte. Ramón Lara, miembro veterano de la Hermandad, nos da detalles sobre cómo se elabora este delicioso manjar: “El trigo lleva mucho trabajo, ya que todo el proceso se hace a mano. Primero, hay que prepararlo, lo cual implica dejarlo en remojo durante unas horas. Luego, se escurre y se deja secar durante otros dos días para que esté completamente listo. Después, se añade un poquito de aceite en la sartén, se incorpora el trigo y un toque de sal. A partir de ahí, hay que estar dándole vueltas constantemente... hasta que finalmente queda en su punto perfecto. Es un trabajo laborioso, pero el resultado merece la pena.”

Este proceso, que se repite año tras año, se realiza a gran escala. En total, la Hermandad prepara entre 250 y 300 kilos de tostones, lo que implica que el trabajo comience con varios días de antelación. Aunque anteriormente se utilizaba leña, hoy en día el tostado se hace con butano, lo que facilita el proceso.

Los jóvenes no se interesan por mantener las tradiciones Ramón Lara Veterano de la Hermandad

Sin embargo, Ramón Lara también expresa su preocupación sobre el futuro de esta tradición. “Eso lo veo difícil, porque la gente joven no se interesa por nada. Así es que, para mí, creo que con el tiempo quedarán muy pocos que sigan esta tradición. Lo peor es que no vemos ayuda ni participación de la gente joven. No hacen más que salir el sábado por la noche, echar puñados de tostones y repartir vasos de zurra.”

A pesar de estos desafíos, la festividad sigue adelante, y los vecinos de Villarrobledo se agrupan con entusiasmo para compartir los tostones y la zurra alrededor del fuego. “El sábado por la noche, la gente se reúne, echan puñados de tostones y reparten vasos de zurra. Es un momento de encuentro y de mucha alegría”, señala Ramón con cariño por la fiesta.