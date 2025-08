“Tu bronceado es un daño celular”: La advertencia de la doctora Ana Cristina Molina que necesitas oír este verano

Con la llegada del verano, todos soñamos con días de playa, piel bronceada y tardes al sol. Pero… ¿estamos realmente preparados para lo que el sol le hace a nuestra piel? La doctora Ana Cristina Molina, experta en medicina estética de la Clínica Salak, nos lanza una advertencia clara: “El bronceado es un daño celular, no un signo de salud”.

“El bronceado es un daño celular, no un signo de salud” Dra Ana Cristina Molina Experta en medicina estética

☀️ El sol, ese amigo traicionero

Aunque tomar el sol puede parecer inofensivo (e incluso saludable), la doctora Molina desmonta el mito: el bronceado es el resultado de un mecanismo de defensa de la piel para proteger su ADN del daño solar. Cuando nos “quemamos”, esa barrera ya ha sido superada y lo que ocurre en realidad es una herida inflamatoria en la piel, con consecuencias que podrían desarrollarse años después: envejecimiento prematuro, manchas… e incluso melanoma.

“Las quemaduras solares se quedan en nuestra memoria celular y pueden desembocar en cáncer de piel” advierte la doctora

¿Crees que la crema solar solo es para los más pálidos?

Error. Según la especialista, es imprescindible usar protectores de amplio espectro (contra rayos UVB, UVA, luz visible y azul), renovarlos cada 2 horas y asegurarse de que no están caducados. Revisa tu bote: ese iconito con un número dentro del envase te dice cuántos meses dura una vez abierto.

¿Protección 50 impide que te pongas moreno? No. Solo evita que tu piel se dañe mientras lo consigue.

¿Y después del sol?

El after sun no es solo un capricho: “Calma, repara e hidrata. Nunca sustituye al protector solar, pero es el aliado perfecto tras la exposición”, nos explica Molina. ¿No tienes after sun a mano? Una hidratante con aloe vera puede salvar el día.

Y para los más previsores: existen complementos por vía oral que refuerzan la protección desde dentro. No sustituyen la crema, pero potencian su eficacia y cuidan la piel desde las capas más profundas.

¡Ojo también con el pelo!

El cabello no es inmune. El sol, el cloro y la sal lo debilitan, lo decoloran… incluso pueden afectar el cuero cabelludo. ¿Sabías que una zona calva puede sufrir melanoma? La recomendación de la experta: usar protectores capilares y cubrir la cabeza con sombreros o gorras.

¿El sol cura el acné? FALSO.

Ese mito de que “el sol seca los granos” es solo eso: un mito. “Puede parecer que mejora, pero semanas después vuelve con más fuerza”, advierte la doctora. El exceso de sol altera la producción de sebo y puede empeorar el acné a largo plazo

✅ El kit veraniego definitivo según la doctora Molina:

Protector solar SPF 50 de amplio espectro

After sun calmante o hidratante con aloe vera

Cápsulas solares para protección desde el interior

Protector capilar y sombrero

Visita dermatológica ante cualquier mancha, quemadura o lesión sospechosa

Clínica Salak permanece abierta durante todo el verano, lista para recibir a quienes quieran cuidar su piel… antes de lamentarlo en septiembre.