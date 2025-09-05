Amaral hará vibrar a Albacete con su 'Dolce Vita', últimas entradas a la venta

Amaral presenta su gira ‘DOLCE VITA TOUR’, que arranca en 2025, tras la salida de su nuevo disco ‘Dolce Vita’.

Se trata del noveno trabajo de estudio de Eva Amaral y Juan Aguirre, tras cuatro años desde su anterior publicación y se estrenará el próximo 7 de febrero. En Albacete presentarán un espectáculo diseñado con mimo, como nos tienen acostumbrados, y como parte de la gira ‘DOLCE VITA TOUR’, presentándonos los nuevos temas y las canciones que siempre nos han emocionado.

AMARAL, MÁS DE 25 AÑOS COMO REFERENTE DE LA MÚSICA ESPAÑOLA

Son ejemplo de que es posible lograr el apoyo del público y de la crítica. Su forma de entender la música y la gestión de su carrera, desde el compromiso y la libertad, les han convertido en un referente indiscutible de la música española.

Tras presentarnos ‘Rompehielos’ (junio), ‘Ahí Estás’ (agosto), ‘Libre’ (septiembre), ‘No lo Entiendo’ (octubre) y ‘Los Demonios del Fuego’ (noviembre), los cinco adelantos de su próximo disco ‘Dolce Vita’, el que será su noveno álbum de estudio, Amaral nos anuncia sus próximos conciertos, donde nos transportará al universo de su nuevo trabajo

