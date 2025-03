Amaral celebra en 'Fin de Semana' sus 25 años de carrera musical: "Hemos conseguido mucho más de lo que siempre habíamos soñado"

Ha pasado mucho tiempo y los seguidores de la banda zaragozana 'Amaral' estaban deseando poder disfrutar de más material de Eva y Juan. Y no han decepcionado. Acaban de presentar 'Dolce Vita', su noveno trabajo de estudio que, reconocen, les hubiera gustado dar a conocer antes.

Han pasado seis años desde que 'Amaral' publicó su último trabajo. Han pasado muchas cosas en ese tiempo, por ejemplo, la llegada de la pandemia de la COVID 19: "Hubo una necesidad de reconstrucción general" ha relatado Eva.

La gira para dar a conocer este nuevo trabajo va a llevar a la banda por El Ejido, Bilbao, Zaragoza, Pamplona, Valencia, Alicante, Barcelona, Murcia, Santiago, Madrid, Tarragona, Marbella, Granada... "Lo que se aprecia es que hay mucho interés por la música, por los espectáculos en directo, por vivirla de una manera más frontal y personal. Eso es esperanza para la continuidad de la gente que decide hacer música" ha comentado la aragonesa.

25 años de trayectoria musical que les ha coronado como una de las bandas de música más aclamadas y queridas del país: "Por un lado el tiempo pasa rápido, porque no hemos parado, y es que nos conocemos mucho antes de editar esto (mientras escuchan 'Cómo hablar'). No imaginábamos que un tema como este se nos iba a escapar de las manos y a volar por su cuenta" ha recordado Juan.

Fue en los 90 cuando la pareja comenzó a tocar en pequeñas salas. Ahora, un cuarto de siglo después, han culminado nueve giras internacionales, nueve discos de estudio, una Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes: "Es mucho más de lo que podíamos soñar. Nos sentimos muy afortunados, gracias al apoyo de la gente que nos sigue, que escucha nuestra música, que ha evolucionado con nosotros... hay gente de distintas generaciones que viene a los conciertos y escucha nuestra música. Es precioso" reflexionaba Eva.

Recordaban en la entrevista en COPE la decisión que tomaron de dejar de tocar uno de sus temas más conocidos, 'Marta, Seba, Guille y los demás', en conciertos: "Puede que nos atoráramos. No sé muy bien por qué la dejamos de tocar. Dependía del repertorio del disco que estuviéramos presentando... pero ahora, como ya son tantos discos y canciones, en esa cantidad de pronto hay una unidad que hace que puedas pasar por distintos estados de ánimo a lo largo de un concierto. Y esta canción se transforma en una fiesta tal cada vez que la tocamos...".

"No le cogimos manía, todo lo contrario" explicaba Juan: "Nosotros estábamos en nuestra burbuja y la gente en los conciertos cantaba lo que quería. Recuerdo un festival en Granada que había mucha gente sentada frente al escenario antes de que empezáramos. Fui al lado donde estaban los instrumentos antes de salir a tocar... y vi a miles de personas cantando la canción cuando aún no habíamos empezado a tocar. Y entonces me di cuenta de que la canción se nos había escapado. Nos había adelantado por la derecha".

ESCUCHA FIN DE SEMANA

"Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también hablaremos de mascotas con nuestro veterinario Rafael Esteban. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo, healthy, se ocupa Paula Monreal (‘paufeel’ en redes sociales).

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con sus anécdotas en sus citas los domingos con los oyentes.

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.