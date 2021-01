Un alcalde con ELA tiene miedo a que la gente piense mal si le vacunan: "Temo que digan que es por mi puesto"

El alcalde de La Roda (Albacete), Juan Ramón Amores, enfermo de ELA y con un 68 por ciento de discapacidad, ha admitido este jueves que tiene "miedo" de que cuando le llamen para vacunarse frente al coronavirus alguien piense "que me han llamado por ser alcalde".

En un mensaje y un vídeo que ha colgado en Twitter, Amores se ha referido a los casos que se han conocido de políticos que ya se han vacunado contra la covid-19.

"Estoy hasta las narices de que se hable de políticos que utilizan su puesto para vacunarse. Soy alcalde, tengo ELA, 68 % de discapacidad y grado dos de dependencia. No me he vacunado, pero estoy deseando hacerlo. Pero también os digo que tengo miedo de que alguien diga que es por mi puesto", ha escrito Ramores.

En el vídeo, el alcalde de La Roda ha defendido que hay "muchos más políticos" que no utilizan su cargo para vacunarse que los que sí lo han hecho, y ha señalado que él no se ha vacunado contra el coronavirus pero cuando le llamen no quiere que "nadie piense que me han llamado por ser alcalde".