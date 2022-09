Javier Hurtado, embajador taurino de la Feria de Albacete

El Teatro Circo ha sido escenario, un año más, del pregón taurino de la Feria de Albacete. El pregonero, el periodista de RTVE, Javier Hurtado, lleva 36 años ocupando semana tras semana con el programa Tendido Cero la parrilla de la televisión pública para hablar de toros y toreros y de la actualidad de este munco tanto en las plazas españolas como en las del resto del mundo.

En la previa del acto conducido por Pedro Belmonte, Hurtado tuvo unas palabras anticipando el contenido de su mensaje en las que resaltó que “he dicho en numerosas ocasiones que ésta es la feria más importante de España de cuantas se celebran en el mes de septiembre, aunque haya otras de las llamadas ‘ferias del cereal’ como las de Valladolid, Salamanca o Murcia, o más adelante la de san Miguel de Sevilla o la de Otoño de Madrid que coincide con algunos días de este mes”.





El periodista palentino añadió que Albacete “se lleva la palma porque, siendo plaza de segunda, tiene peculiaridades de plaza de primera, empezando por el número de festejos, diez, que no superan otras plazas de primera como la de Pamplona por ejemplo. Pero hay más motivos como el gusto por el toro que hay en esta tierra o la banda titular de la plaza, o su equipo médico y hasta la exigencia de la presidencia. De hecho -añadía- a distintos clubes taurinos o aficionados, esos que viajan a la feria de San Isidro en Madrid, luego a la de abril de Sevilla, Pamplona en julio y Bilbao en agosto, yo les he recomendado en numerosas ocasiones que en septiembre no hay duda de que la mejor o la más representativa feria taurina es la de Albacete”.

Embajador de la propia Feria de Albacete

Hurtado cerró su intervención en el vestíbulo del Teatro Circo añadiendo que “para hablar de Albacete en este septiembre no nos podemos quedar en la feria taurina porque además alrededor tenéis un recinto ferial y un ambiente únicos en todas las calles que lo rodean y por eso tengo claro que la Feria de Albacete es la mejor de septiembre”.