Lo que no te contaron de los carteles de septiembre en Albacete

Este miércoles, 7 de julio, el patio de caballos de la plaza de toros de Albacete, ha sido el escenario de la presentación del proyecto que la Unión Temporal de Empresas entre Simón Casas y Manuel Amador tiene para el coso de la calle de la Feria.

Con la conducción de Javier Galiacho, los aficionados presentes tuvieron la oportunidad de saber, a modo de pincelada, cuáles son los objetivos de esta nueva adjudicataria que tiene por delante un año con carácter obligatorio y dos prórrogas de dos años, que en caso de ser solicitadas ampliaría el contrato hasta los cinco años.

En la intervención del empresario francés Simón Casas, éste defendió la calidad frente a la cantidad en los festejos a organizar en Albacete "la cantidad la marca la situación que estamos viviendo. Contra lo que no puede el virus es con la calidad y solo estamos esperando a anunciarlo porque tenemos que ser realistas y acomodarnos a la situación que marquen las restricciones pero ya puedo decir que en Albacete habrá figuras del toreo y grandes ganaderías, y cuando se busca lo mejor, hay satisfacción en el aficionado que es el objetivo de cualquier empresario".

A Casas se le pidieron más detalles al respecto de esos carteles y sólo avanzó que "tenemos fechas reservadas con los toreros pero de momento tenemos que esperar. Hoy solo queríamos presentarnos a Albacete. He sido empresario en Madrid, en Valencia o ya cuarenta años en la plaza de Nimes y es muy difícil que no demos una feria exitosa porque con motivación, con pasión y con conocimiento y experiencia, aunque la tauromaquia no es una ciencia exacta, sí se le parece cuando uno busca la calidad".

Por último, Simón Casas elogió la grandeza de la plaza de Albacete, indicando que "aquí hay una auténtica afición, con respeto al toro y es una de las plazas con más abonados".

Lorenzo del Rey sí tiene noticias concretas

Si bien la UTE Casas-Amador dejó en el aire esos festejos de septiembre, nuestro compañero Lorenzo del Rey ya ha avanzado en COPE Albacete la intención de que en esos carteles hagan doblete los albaceteños Rubén Pinar y Sergio Serrano, habiéndose reservado fecha para el autor de la mejor faena de la última feria 2019, Emilio de Justo, en estado de gracia tras su última tarde en Madrid saldada con tres orejas