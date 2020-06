Un punto agridulce

Reparto de puntos en el Carlos Belmonte con empate a 2 ante la SD Huesca. El conjunto de Alcaraz fue superior la mayor parte del partido. Dani Ojeda hizo doblete y parecía que los tres puntos se iban a quedar en casa, pero a raíz de un penalti en el minuto 80, los hombres de Míchel despertaron y esta vez, el doblete fue de Rafa Mir para los visitantes.

Albacete 2 - 2 Huesca

Duelo de dos equipos con objetivos muy diferentes, unos por la permanencia y otros por el ascenso directo.

El Albacete saltó al césped con las ideas muy claras, presionando arriba y sin concederle ni un respiro al rival.Dani Ojeda comenzó avisando desde los primeros compases del choque y abrió el marcador en el minuto 20 con un centro de Nico Gorosito, que repetía titularidad (1 - 0). Después, Raba y Pulido pusieron a prueba a Tomeu Nadal pero sin éxito.

Tras una primera parte dominaba por los hombres del Alcaraz, que tenían maniatados a los aragoneses llegó el descanso.

Tras el paso por vestuarios, Míchel movió el banquillo para cambiar de estrategia dando entrada al ex de Albacete Eugeni Valderrama y también a Rafa Mir, pero seguían sin encontrarse cómodos ante un Albacete que continuaba presionando. Alcaraz también comenzó a realizar cambios y entre tanto en el minuto 73, Ojeda hizo doblete, golazo del canario con una gran definición tras un pase fantástico de Pedro (2 - 0). Quinta diana de Dani Ojeda que se convierte en el máximo goleador del equipo.

Las pérdidas de balón del Huesca en el centro del campo les estaban condenando pero cuando el partido parecía encarrilado para los blancos, el colegiado pitó penalti por un agarrón de Benito a Okazaki, pena máxima que convirtió Rafa Mir, dando vida a los suyos en el minuto 80 (2 - 1). Tomeu Nadal adivinó el lanzamiento a media altura pero iba demasiado fuerte y el balón acabó en el fondo de la red. El Albacete defendía los tres puntos pero en el 89 tras una contra, Rafa Mir volvió a aparecer en escena para darle a su equipo un punto (2 - 2).Con el 2 - 0 el Huesca arriesgó y le salió bien para acabar empatando el encuentro.

Sin tiempo para el descanso y a falta de 8 jornadas para el final de LaLiga, el Albacete en la decimosexta posición con 39 puntos recibe a Las Palmas este miércoles 24 de junio a las 21:45 horas en el Carlos Belmonte.

"Ellos con muy poco han conseguido mucho y nosotros con mucho hemos conseguido muy poco" declaraba Alcaraz

El míster del Albacete BP, Lucas Alcaraz tras el partido ante la SD Huesca: "El empate no nos deja satisfechos, ellos con muy poco han conseguido mucho y nosotros con mucho hemos conseguido muy poco. Se han perdido 2 puntos que si seguiremos trabajando así nos los encontraremos en el camino. Tengo que felicitar a los jugadores, no puedo hablar de resultado solamente, he visto un partido ante un equipo de mayor presupuesto de la categoría, lo hemos dominado y hemos tenido el partido siempre donde hemos querido y las ocasiones. El fútbol tiene estos caprichos".