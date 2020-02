Alcaraz: "La fortaleza mental de los jugadores va a ser determinante"

Lucas Alcaraz se encuentra en sus tercera semana al mando del Albacete y tras dos partidos disputados ante la Ponferradina y el Mirandés, nos cuenta en COPE Albacete sus sensaciones “nos falta camino por recorrer, respecto al primer partido el equipo ha mejorado y espero que a partir del tercero haya aspectos que nos den un poco más de poso dentro de esa mejora, que ahora mismo no tenemos, aunque sí que tenemos esa energía, esa intensidad, actitud, ese orden, pero nos falta un poco de poso.

En el primer partido de Alcaraz en el club manchego, dejó en el banquillo a Álvaro Arroyo, jugador veterano e indiscutible en la titularidad para Ramis. Una decisión que sorprendió, al igual que se quedara fuera de la convocatoria el capitán del Albacete, Néstor Susaeta y también, Diego Barri, que no han entrado en la lista en las dos últimas jornadas con Alcaraz, “no es fácil tomar las decisiones y más con pocas sesiones de entrenamiento, pero hay que decidir en función a las necesidades. Durante esta semana, la alineación va a ir perfilándose poco a poco, pero siempre va a haber algún cambio”, comenta el técnico granadino.

En la rueda de prensa previa al encuentro ante el Mirandés, Alcaraz explicaba que debido a la situación del Albacete, tenía que sacar a los jugadores más competitivos, que la trayectoria, lo que habían hecho anteriormente, queda en un segundo plano, porque las cosas hasta el momento no han salido y ahora tenía que ver quién le soluciona la papeleta, dijo. El entrenador del Albacete tiene claro que lo que cuenta es el presente y lo que le demuestran sus jugadores a diario, “si a un jugador se le da ventaja por esa trayectoria, no creo que sea lo más idóneo. Creo mucho en los méritos, en el trabajo y en lo que veo. No creo que los filtros de una trayectoria, tanto buena como corta de un jugador, tengan que influir en las decisiones que se tomen sobre él y lo más importante para mí, son los que son capaces de mejorar al equipo en su rendimiento”.

El objetivo claro del Albacete Balompié esta temporada es la salvación y Alcaraz cree en el margen de mejora de la plantilla, “el equipo tiene y debe mejorar".

"Yo creo firmemente en estos jugadores. Creo que si ellos creyeran en sí mismos, como creo yo en ellos, seguro que vamos a mejorar”

El equipo blanco suma once jornadas sin vencer y es evidente la falta de gol, sobre si el entrenador del Albacete piensa que le falta ese '9' con instinto afirma que, "ahora mismo pensar qué le falta al equipo, no nos hace más fuertes, nos debilita”.

Para Lucas Alcaraz, la parte psicológica es importante en cualquier orden de la vida y más en el fútbol, donde cada semana se están examinando ante miles de personas, y por eso piensa que, “la fortaleza mental de los jugadores va a ser determinante” en lo que resta de temporada.

Por desgracia en los terrenos de juego se escuchan muchos insultos racistas, como hemos conocido esta semana en Portugal, insultos machistas y también, ideológicos. En concreto, con lo ocurrido con Zozulia en Vallecas, Lucas Alcaraz opina que, “hay que luchar por erradicar ese tipo de conducta. Hay un camino recorrido hasta ahora mismo, que creo que es muy importante con respecto al pasado y el camino que queda por recorrer, espero que se acorte en el tiempo”.

Tras más de un año de negociaciones, la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) y los sindicatos han firmado el primer convenio colectivo para que las jugadoras de fútbol profesional puedan mejorar sus condiciones laborales, “todo lo que iguale, lo que mejore las condiciones del fútbol femenino me parece perfecto”, afirma el entrenador del Albacete.