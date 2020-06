Ojeda: "Podemos dar mucho más que hasta ahora"

El Albacete Balompié ha realizado cuatro entrenamientos con la plantilla al completo, la sesión del jueves en el Carlos Belmonte. Un paso más en la preparación para el retorno liguero con la finalidad clara de que los jugadores comiencen a tener contacto con el estadio, con su césped y para ir habituándose a la ausencia de público en las gradas.

No estuvo presente en la sesión el defensa Alberto Benito por una sobrecarga, aunque Lucas Alcaraz espera que se recupere a tiempo para llegar a la segunda parte que tiene que disputar en Vallecas. Este viernes 5 de junio jornada de descanso para el Albacete y el sábado volverán al trabajo.

El centrocampista Dani Ojeda cuenta que el reencuentro con el Carlos Belmonte después de tres meses “ha sido especial, esta semana hemos vuelto todo el equipo a entrenar juntos y es un aliciente porque la vuelta a la competición está muy cerca y encima poder entrenar aquí en nuestro estadio, va a ser peculiar volver a jugar sin público, tenemos que adaptarnos a eso, a las dimensiones del campo y estamos deseando volver”.

Dani Ojeda comenta que el equipo es consciente que en esta recta final no hay margen de error y opina que el aspecto psicológico será lo que incline la balanza “creo que va a ser muy importante el tema mental, el físico también para aguantar ese ritmo de partidos, pero quién más fuerte esté quién más sepa controlar ese ritmo de partidos y nivel de competición va a ser el que más éxito tenga. Probablemente veamos cambios en la clasificación”.

La primera prueba del Albacete es el próximo miércoles 10 de junio a las 20:00 horas en Vallecas “el hecho de volver a la competición y con uno menos, evidentemente es complicado, se está trabajando de esa manera, con inferioridad numérica, todo el equipo va a tener que trabajar mucho más que normalmente porque es un hándicap contra el que nos enfrentamos. Va a ser una prueba más, son 45 minutos, tenemos 3 cambios disponibles y vamos a tener que salir a dejarnos la piel y esperemos que todos rindamos al máximo posible para sacarlo adelante”.

Ojeda no se conforma con conseguir un punto ante el Rayo, aunque explica que sería positivo, pero afirma que el equipo y él van a por los tres puntos.

"Es el momento de que todos demos un paso adelante, podemos dar mucho más que hasta ahora y ese es nuestro objetivo"

Once jornadas y media por delante donde serán clave las rotaciones debido a la condensación de partidos en poco más de un mes “somos todos importantes pero llega un periodo que ahora más que nunca, por mucho que uno sea más titular o menos va a tener que haber rotaciones porque no estamos preparados para aguantar partido cada tres días y creo que es el momento de que todos demos un paso adelante, podemos dar mucho más que hasta ahora y ese es nuestro objetivo, mejorar nuestro rendimiento individual y grupal porque al final va todo unido y se verá reflejado en los partidos”.

"Tengo una pequeña deuda personal por querer demostrar y dar mi mejor versión"

En lo personal, el jugador canario cuenta cómo encara este final de LaLiga “para mí es como una mini temporada nueva, me he cuidado y he trabajado mucho, creo que tengo una pequeña deuda personal por querer demostrar y dar mi mejor versión, ese es mi objetivo prioritario estos once partidos y medio que nos quedan, luego vuelvo a Leganés, estoy cedido y del futuro no puedo hablar, porque el futuro es lo que queda de temporada y es en lo que estoy centrado” concluye Dani Ojeda.