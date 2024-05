Asens confía en que ERC acabará facilitando un "gobierno progresista"

El candidato de los Comunes en las elecciones europeas, Jaume Asens, ha afirmado este viernes que confía en que ERC acabe facilitando la formación de "un gobierno progresista" en Cataluña, en el que estaría el PSC y su propio partido, y ha apelado "al sentido común" porque "la ciudadanía quiere un cambio".

En declaraciones a La Xarxa, Jaume Asens ha indicado que "es una cuestión de tiempo que se imponga el sentido común" y que ERC se decante por facilitar la investidura de Salvador Illa (PSC) a fin de que haya "un gobierno progresista" en Cataluña.

Ha considerado, en este sentido, que si ERC no ha optado todavía por esta posibilidad es porque "los resultados electorales son aún muy recientes" y porque los republicanos están "en un momento de introspección" con un cambio de dirigentes y candidatos.

Asens ha dicho confiar en que "los nuevos dirigentes de ERC y sus bases apostarán por escuchar a la ciudadanía, que quería un cambio cuando votó el pasado domingo", y este cambio "pasa por entendernos las fuerzas de izquierda".

Ha admitido, sin embargo, que los resultados electorales "no han sido buenos" ni para ERC ni para los Comunes, ya que "no hemos conseguido (los votos y diputados) que queríamos", pero "no podemos desentendernos de estos resultados".

Según Jaume Asens, la otra investidura propuesta, la que propugna el candidato de Junts, Carles Puigdemont, no tiene ninguna posibilidad de que prospere porque "la aritmética es tozuda, los votos de Junts y ERC no son suficientes, y se necesitaría el concurso del PSC, pero este ya ha dicho que no dará sus votos para investir a Puigdemont".

"Podemos especular lo que queramos -ha añadido-, pero o hay una repetición electoral o hay un gobierno progresista".