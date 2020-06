Eugeni: "El Albacete sabe muy bien a lo que juega y nosotros con nuestras armas iremos a por los tres puntos"

En Deportes Cope Albacete hemos hablado con Eugeni Valderrama, jugador de la SD Huesca y ex del Albacete, nos comenta que está “un poco triste por la derrota de ayer ante el Mirandés (1- 2) y ahora a pensar en el domingo frente al Albacete para intentar sacar los tres puntos”.

"Me hubiera gustado jugar con público para ver a los aficionados, revivir los momentos del año pasado y sentir el cariño”

Eugeni Valderrama junto a los demás jugadores de la plantilla pasada, forman parte de una temporada mágica en el Albacete Balompié. Hace poco más de un año, disputaban ante el Mallorca los playoff de ascenso en el feudo manchego y aunque en ese partido el conjunto de Ramis venció por 1 - 0, el equipo blanco no consiguió superar la eliminatoria. Eugeni vuelve ahora al Carlos Belmonte “siento alegría, creo que fue un año muy bonito donde me trataron muy bien y les guardo un gran cariño a todos. Jugar a puerta cerrada no es lo mismo, me hubiera gustado jugar con público para ver a los aficionados, revivir los momentos del año pasado y sentir el cariño”.

El nuevo fútbol son partidos a puerta cerrada, encuentros decisivos cada tres días donde no hay factor cancha, cinco cambios, pausas de hidratación, “es algo diferente pero que nos tenemos que adaptar lo más rápido posible y el que se adapte mejor es el que sacará mejores resultados” afirma Eugeni.

Faltan 9 jornadas de LaLiga por disputar y los detalles marcarán la diferencia “además del tema metal también, será importante la capacidad que tengan los jugadores para recuperar. Nosotros tenemos una plantilla muy amplia y eso nos beneficia” opina el jugador de la SD Huesca.

"Preveo un partido muy físico"

En la ida, el Albacete visitó El Alcoraz en la sexta jornada y mucho ha pasado desde entonces. En ese momento, los hombres de Ramis, vencieron a domicilio gracias a un penalti lanzado por Susaeta a los tres minutos del inicio del choque, sobre qué partido prevé Eugeni este domingo a las 19:30 horas en el Carlos Belmonte “preveo un partido muy duro, muy físico, el Albacete sabe muy bien a lo que juega y nosotros con nuestras armas intentaremos sacar los tres puntos, pero será un partido muy complicado como en todos los campos de Segunda”.

El triunfo del Albacete ante el Extremadura ha dado al cuadro manchego tres puntos de oxígeno con lo que han salido de la zona de descenso con 38 puntos (17º puesto) y en el anterior partido ante Almería, el equipo de Alcaraz hizo un trabajo y esfuerzo enormes pero no les acompañó la suerte “su situación es complicada, llegamos en situaciones muy diferentes pero creo que tienen un gran equipo y potencial para sacar los partidos adelante, aunque el domingo es una batalla que tenemos que ganar nosotros y a partir de ahí que ganen todos los partidos” comenta el centrocampistadel Huesca.

Cuando le hablan del Albacete Balompié y la ciudad, el jugador tarraconense piensa en “una ciudad muy cariñosa, siempre recordaré que allí me trataron muy bien tanto en el club como en la ciudad y solo guardo buenos recuerdos”.