Albacete es Deporte y la Media Maratón 2025 es... azul

El alcalde de Albacete Manuel Serrano ha presentado este viernes la camiseta oficial del XXVIII Medio Maratón Internacional 'Ciudad de Albacete' que tendrá lugar el próximo 5 de octubre, y que ya cuenta con una cifra record de inscritos de 4.000 corredores.

Durante el acto oficial, de presentación acompañado por el concejal de Deportes, Francisco Villaescusa; la directora de Relaciones institucionales y comunicación de la empresa RES, patrocinadora oficial de esta prueba, Jara Pérez, y los atletas del Club de Atletismo de Albacete, Lucía Jiménez y Álvaro de León, el alcalde ha reivindicado el peso del deporte en la ciudad, según ha trasladado el Ayuntamiento por nota de prensa.

"Albacete es deporte y el deporte es parte de la Marca Albacete, tal y como demuestran las importantes pruebas y competiciones de carácter nacional e internacional de diferentes disciplinas y edades que celebramos durante todo el año, como la gran 'Ciudad del Deporte' que somos, así como la excelente acogida que tienen entre los albaceteños y albaceteñas todas las iniciativas deportivas que ponemos en marcha a través del IMD, tanto dentro como fuera de las instalaciones municipales", ha afirmado Serrano en este sentido.

Según ha explicado Manuel Serrano, "la camiseta del 28° Medio Maratón Internacional 'Ciudad de Albacete', de la marca deportiva 42K, cuenta con un tejido técnico de máxima calidad, confeccionada con tejido 100% reciclado y combinada con detalles en color coral y azul turquesa en la parte delantera con el azul navy de la espalda y las mangas, incluyendo como novedad la imagen del skyline de Albacete en la parte trasera y el lema "Albacete es Deporte".

La prueba, que comenzará a las 10.00 horas, con salida y meta desde la Avenida de España, "será de récord", según ha afirmado Serrano, destacando que contará por primera vez en la historia de esta prueba con la participación de 4.000 corredores, frente a los 3.700 de la pasada edición y los 3.000 registrados en 2013, en ambos casos Campeonatos de España.

Por primera vez correrán 4.000 atletas" Manuel Serrano Alcalde de Albacete

El primer edil se ha mostrado orgulloso a la hora de señalar que "ha sido un año de éxitos para el deporte albaceteño, entendiendo por éxitos, además de las medallas y trofeos conseguido, el hecho de que nuestros deportistas han portado con orgullo el nombre de Albacete", asegurando que "el deporte aporta al carácter abierto y aperturista que tiene la ciudad, fomenta hábitos de vida saludable y viene bien para sociabilizar, así como para la buena vecindad, para nuestra imagen y autoestima".

Por su parte, el concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, ha recordado que hasta hace unos años el Medio Maratón se celebraba de manera conjunta a la 10K hasta que se decidió separar ambas pruebas, explicando que el recorrido de la XXVIII edición será muy similar al del pasado año, con un trazado asimétrico para evitar doblajes.

La responsable de Relaciones Institucionales y Comunicación de RES, Jara Pérez, ha asegurado que es un orgullo colaborar y participar un año más, y ya van 10, con el Medio Maratón Internacional 'Ciudad de Albacete' por la importante promoción del deporte y de la salud que fomenta, así como en su camiseta oficial, con tejido 100% reciclado, en la línea de los objetivos de sostenibilidad medioambiental que defiende y promulga esta empresa.

Los atletas albaceteños Lucía Jiménez (compañera en COPE Albacete) y Álvaro de León han invitado también a disfrutar del Medio Maratón de Albacete, corriendo o animando, al tiempo que han destacado la importancia que el deporte tiene en nuestra ciudad y, de manera especial el atletismo, tal y como demuestra esta prueba, así como la 10K Nocturna o la San Silvestre.

Foto Lucía Jiménez en la presentación Media Maratón