La Policía Nacional detiene a 57 ultras por la batalla campal previa a un partido en Granada

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 57 personas en las provincias de Granada, Cádiz, Málaga, Burgos y Cartagena por su presunta implicación en los delitos de desórdenes públicos y riña tumultuaria. Todos los arrestados, según ha informado el cuerpo policial, están vinculados a grupos radicales violentos de seguidores de distintos clubes de fútbol.

Batalla campal antes de un partido de LaLiga

Los hechos investigados se produjeron el pasado 25 de octubre en las horas previas al partido de LaLiga Hypermotion que enfrentó al Granada C.F. y al Cádiz C.F.. Según la investigación, miembros del grupo ultra local Curva Sur, apoyados por radicales del Frente Bokerón, esperaban la llegada de los aficionados rivales en una cafetería cercana al estadio.

Con la llegada al lugar de los miembros de Brigadas Amarillas, se desató una violenta y multitudinaria reyerta. Durante el enfrentamiento, ambos grupos se acometieron con botellas, mobiliario urbano y otros objetos contundentes, lo que requirió la intervención de la Policía Nacional para neutralizar los incidentes.

Operación policial coordinada

Durante la intervención, los agentes incautaron un arsenal de objetos peligrosos que incluía numerosos tubos de PVC, una navaja, un puño americano, un doble anillo y varios palos. También se confiscó un artefacto pirotécnico definido como ["Big Craze Balle"], lo que evidencia la planificación de la agresión.

A raíz de los altercados se inició una compleja investigación para la identificación de todos los implicados. La operación ha sido desarrollada por las Brigadas Provinciales de Información de Granada, Cádiz, Málaga, Burgos y Murcia, junto a la Brigada Local de Información de Cartagena, y coordinada por la Comisaría General de Información con apoyo de la Oficina Nacional de Deportes (OND).

El balance de la operación se salda con 57 detenidos: 28 en Cádiz, 16 en Granada, 7 en Málaga, 4 en Burgos y 2 en Cartagena. La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en el futuro.