Marc Juliá antes del partido ante el Atlético: "Los jugadores van a darlo todo como ante el Nàstic y el Espanyol"

Todo está preparado para la gran cita de este miércoles en el Estadio Balear ante el Atlético de Madrid, en esta ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

El secretario técnico blanquiazul, Marc Juliá, felicita a todo el club por el trabajo organizativo de estos días junto a la Federación Balear para tenerlo todo a punto con tan pocos días de preparación desde el sorteo en Las Rozas. Ha sido poco más de una semana para preparar un partido que tiene mucha complejidad a todos los niveles para un club modesto, ahora mismo en Segunda RFEF.

Marc Juliá indica en DEPORTES COPE BALEARES que "son muchas cosas que hacer, la Federación Española marca una serie de requisitos que nos hacen ser mejores, quiero dar la enhorabuena a todos porque hemos tenido muy poco tiempo para prepararlo. Todos hemos arrimado el hombro, hasta yo he vendido entradas, es lo que toca".

Sobre cómo ve al equipo dice que "están ilusionados, con los pies en el suelo, saben que es un rival de máximo nivel, de Champions, con jugadores campeones del Mundial, con ganas de sentirse aún más futbolistas y deseando que salga todo bien. Por la afición y por Ingo que a veces no le han salido las cosas y ahora puede disfrutar de un día como este".

Se refiere también a los ausentes, "son jugadores importantes que también se lo merecen, pero estarán apoyando desde la barrera. El año que viene tendremos a Iván y Rubén. A afrontarlo con la plantilla que tenemos que pueden competir con cualquiera".

En el caso de Florin indica que "es un profesional, sabe de qué va. Hablamos con él para apoyarle y que tuviera el mejor traumatólogo posible. En función de su evolución tomaremos decisiones, él no lo pondrá difícil. Si él considera que tiene que dejar su licencia estoy convencido de que lo hará, pero creo que habrá Florin Andone para rato".

Reconoce que el fichaje de David Navarro interesa: "pasó por aquí y sabemos el jugador que es, la afición le quiere muchísimo. Seguramente no tiene en primera RFEF los minutos que querría, estamos atentos".

Marc Juliá comenta que "dentro de la dificultad que tenemos lo vamos a dar todo como hicieron ante el Nàstic y el Espanyol, sabiendo de las dificultades. No sería la primera vez, recuerdo Cornellà y Cultu que eliminaron al Atlético. Y el Cardassar les puso en problemas también hace pocos años".