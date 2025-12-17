El modelo de financiación vuelve a cruzar a las universidades andaluzas y a la Junta

Nuevo choque de cabezas entre universidades andaluzas y la Junta de Andalucía. La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha completado el reparto de los fondos incluidos en el modelo de financiación del sistema público universitario andaluz para el ejercicio 2025, correspondiéndole a la Universidad de Jaén un montante global de 109,63 millones de euros.

Esta cuantía "supone un incremento del 4,90 por ciento en relación con el importe aprobado inicialmente en 2024, equivalente a 5,12 millones más", según ha informado este martes en una nota el Gobierno andaluz.

El grueso de esa cuantía dirigida a la UJA ya se formalizó en un primer reparto por valor de 105,52 millones, materializándose en esta última reunión la partida restante, lo que posibilita cerrar lo asignado globalmente a cada campus, según señala el Gobierno andaluz.

La Universidad jiennense y el resto de las nueve instituciones académicas que conforman el sistema público reciben mensualmente transferencias de la Junta en el marco de este instrumento de gestión y distribución de recursos públicos, "por lo que la concreción de esta cuantía final permite ajustar los aportes que restan por realizar hasta cerrar el ejercicio".

"La dotación de 109,63 millones de la Junta permite dar cumplimiento a los acuerdos económicos en materia de personal adoptados en junio de 2024 con los rectores y los representantes sindicales en la Mesa General de negociación de las universidades públicas andaluzas", ha afirmado la Consejería.

malestar en las universidades andaluzas

Dista mucho la información ofrecida por parte de la Junta de Andalucía, con lo que exponen las universidades públicas de Andalucía. El portavoz de estas, Paco Oliva, ha denunciado que "en 2025 se volverá a incumplir el modelo de financiación por segundo año consecutivo".

En un comunicado, exponen que después de meses de negociación, las universidades andaluzas han mostrado su desacuerdo mayoritario con el segundo reparto del presupuesto universitario de 2025 en el Consejo Andaluz de Universidades celebrado este martes. En este sentido, la Orden de reparto propuesta por la Consejería no ha obtenido el voto favorable de las instituciones académicas.

De esta manera, las negociaciones que se venían desarrollando no han fructificado, al no haberse incluido, entre otros conceptos, la partida de 16 millones comprometida durante la apertura del curso por el presidente de la Junta.

Ante "el incumplimiento del modelo de financiación", aprobado por la Administración autonómica en 2023, las universidades han recordado la obligación legal que tiene la Junta de Andalucía de cumplir con lo que aprobó su propio Consejo de Gobierno. Asimismo, denuncian que “el pago de 37 millones en conceptos retributivos, como si fueran proyectos estratégicos no consolidables, no se sostiene jurídicamente”, ha declarado el portavoz de las universidades.

En las próximas horas, esta situación será analizada con detalle por parte de la Universidad de Jaén, que volverá a mostrar su disconformidad por este "incumplimiento".