Estos serán los galardonados en la primera edición de los Premios Solidarios Cadena 100 Cantabria

La primera edición de los Premios Solidarios Cadena 100 Cantabria será este jueves, 19 de marzo, en Santander

Este jueves tendrá lugar la primera edición de los Premios Solidarios Cadena 100 Cantabria, una iniciativa que nace con el objetivo de reconocer el trabajo de personas, entidades y proyectos que destacan por su compromiso con la sociedad cántabra.

La gala se celebrará en la sala CASYC UP del Centro de Acción Social y Cultural de Caja Cantabria, en Santander, a las 19:00 horas. La periodista Cristina Jimeno será la encargada de presentar estos premios, en un acto que reunirá a representantes institucionales, que serán los encargados de entregar los galardones, y que contará con actuaciones musicales en vivo y un homenaje a la trayectoria y la labor de las entidades premiadas.

por hacer mejor a cantabria

Esta primera edición contará con cuatro galardones que buscan poner en valor distintas formas de solidaridad presentes en Cantabria, desde el trabajo de organizaciones sociales hasta proyectos que impulsan la inclusión y la cooperación.

El Premio a la Cultura Solidaria será para CAPHACES, un centro especial de empleo impulsado por la Fundación Cantabria Labs en colaboración con la Obra San Martín. Este proyecto, puesto en marcha en septiembre de 2024, tiene como objetivo generar oportunidades laborales para personas con discapacidad intelectual en entornos industriales. Actualmente trabajan en esta iniciativa trece personas, once de ellas con discapacidad intelectual, que desarrollan tareas de manipulado y envasado en las instalaciones ubicadas en Adarzo, en Santander.

El Premio a la Cultura Solidaria será para CAPHACES, un centro especial de empleo

El Premio al Compromiso Social reconocerá la trayectoria de Obra San Martín, una entidad con décadas de trabajo en Cantabria dedicada a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad y de sus familias. A lo largo de los años, esta organización se ha consolidado como una referencia en la región por su labor en el ámbito social, educativo y laboral, promoviendo oportunidades de inclusión y acompañamiento para muchas personas.

El Premio al Compromiso Social reconocerá la trayectoria de Obra San Martín, dedicada a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad

Uno de los momentos más emotivos de la gala llegará con la entrega del Premio a la Labor Humanitaria, que se concederá a título póstumo a Loli Cobo, histórica presidenta de Manos Unidas Cantabria. Cobo fue una de las impulsoras de la delegación de esta organización en la comunidad y durante años se implicó de forma directa en numerosas iniciativas solidarias y de cooperación internacional. Entre otras tareas, fue responsable del voluntariado de la organización y participó activamente en la organización de actividades solidarias en distintos puntos de la región.

Loli Cobo, de Manos Unidas Santander, recibirá el Premio a la Labor Humanitaria a título póstumo

El Premio a la Iniciativa Solidaria distinguirá la labor de Fundación AMPROS, una de las entidades sociales más relevantes de Cantabria. Fundada en 1965 por un grupo de familias que buscaban garantizar oportunidades para sus hijos con discapacidad intelectual, la organización acompaña hoy a más de 2.000 personas y sus familias a través de una amplia red de servicios que incluyen educación, formación, empleo, atención residencial y programas de inclusión social.

El Premio a la Iniciativa Solidaria distinguirá la labor de Fundación AMPROS, una de las entidades sociales más relevantes de Cantabria

Unos premios con futuro

Con estos premios, Cadena 100 Cantabria quiere dar visibilidad al trabajo que realizan muchas personas y organizaciones que, desde distintos ámbitos, contribuyen a mejorar la vida de los demás y a construir una sociedad más inclusiva.

Esta primera edición nace con la intención de convertirse en una cita anual que sirva para poner en valor el compromiso solidario que existe en Cantabria y reconocer públicamente a quienes lo hacen posible cada día.