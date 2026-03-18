La sentencia de David Costas sobre la mala temporada del Real Oviedo: "La culpa no es solo del club, los futbolistas tenemos mucha responsabilidad"

El defensa del Real Oviedo, David Costas, ha repasado la actualidad del equipo en una entrevista en Deportes COPE Asturias. El jugador gallego ha explicado los motivos de su reciente renovación hasta 2028, a pesar de la delicada situación del equipo, y ha ofrecido su diagnóstico sobre los problemas que han llevado al conjunto azul a ser el último clasificado de Primera División.

Una renovación por convicción personal

Costas ha revelado que su decisión de renovar se basa en la estabilidad personal y familiar. "Al final hay que valorar todas estas todas estas cosas, no pensar solo en uno mismo", ha afirmado. El central ha destacado que se siente feliz en Oviedo, está cerca de su casa y su familia, y su pareja "estaba feliz en la ciudad, tiene su su vida aquí, su trabajo". Además, ha subrayado el buen trato recibido por parte del club, especialmente durante sus lesiones.

La seguridad de un contrato largo también ha sido un factor importante para el futbolista, que ha admitido la incertidumbre que le generaban sus problemas físicos. "También te da una seguridad y una tranquilidad el tener años de contrato y no quedarte libre", ha reconocido Costas, valorando la estabilidad que le ofrece el nuevo acuerdo con el Real Oviedo.

Sobre el estado físico y sus lesiones, Costas reconoció que tuvo dudas sobre su rendimiento en Primera División. "Tenía esa incertidumbre de si mi físico iba a aguantar en Primera División, pero las cosas me están saliendo bien. Los datos desde que he vuelto tras mi última lesión han sido muy buenos, pero toco madera", dice.

El diagnóstico de la crisis en Primera

Sobre la mala racha del equipo, Costas cree que no hay un único culpable: "Yo creo que es un poco culpa de todos". Ha admitido que a nivel de rendimiento los futbolistas podían "dar más" y que el ambiente se vio afectado por la fallida etapa de Carrión. "La decisión de traer a Carrión no sumó a nivel de ambiente. Vino con la ilusión de cambiar la imagen que tenían de él, pero los resultados hicieron que las cosas fueran a peor. Se la jugaron como una moneda al aire y salió mal".

Preguntado por si con Almada estarían mejor en la clasificación, el central tiene dudas. "Muchos dicen que con Almada hemos mejorado, pero la realidad es que también nos cuesta ganar partidos. Hay una mezcla de club, entrenadores y el rendimiento de los jugadores", explica.

Los futbolistas tardamos tiempo en darnos cuenta de que había que subir el nivel, que esto era Primera División" David Costas Jugador del Real Oviedo

En su análisis, Costas ha señalado que al equipo le costó adaptarse a la nueva categoría. "Hasta que aterrizas en la categoría, de que podías competir y de que podíamos haber hecho las cosas mejor desde el principio", ha explicado. Considera que ahora el equipo compite contra cualquiera y que "el equipo fue superior incluso a plantillas en las que a priori, por nivel, son mejores".

Más allá de las malas decisiones de la directiva y los aciertos o errores de los entrenadores, David Costas hace autocrítica por el bajo rendimiento de los futbolistas. "La plantilla tardó en darse cuenta de que podía competir en Primera y que podíamos hacer las cosas mejor en Primera División. Muchos jugadores nunca habían jugado en esta categoría y no habían aterrizado en que había que subir el nivel", reflexionó.

La lucha por la permanencia

La decisión de traer a Carrión fue una moneda al aire" David Costas Jugador del Real Oviedo

A pesar de que la salvación está a siete puntos, David Costas se muestra convencido de que es posible. "No te voy a mentir, obviamente, es muy complicado", ha admitido, pero ha añadido que las sensaciones del vestuario son positivas. "El equipo tiene alma, el equipo se lo cree, creen que podemos hacerlo y y vamos a pelearlo", ha sentenciado el central.