Los regantes de Lorca estrenan una planta solar flotante de casi 800.000 euros sobre una balsa de riego

Autoridades en una visita a la planta solar flotante sobre una balsa de riego, en Lorca

La Comunidad de Regantes de Lorca ha instalado una planta solar flotante en la balsa de riego de La Torrecilla que ha precisado una inversión superior a los 773.000 euros con la que obtendrá un ahorro anual de más de 84.000 euros en electricidad.

La instalación consiste en una planta solar fotovoltaica flotante que generará de 480.000 kilovatios hora al año, cubriendo aproximadamente el 42 % del consumo eléctrico de los bombeos de la balsa.

El sistema cuenta con 1.054 módulos fotovoltaicos monocristalinos, instalados sobre una estructura flotante de polietileno de alta densidad, con una inclinación de cinco grados y anclada en el interior del embalse, además de pasarelas que facilitan su mantenimiento.

La energía generada se gestiona mediante cinco inversores de 100 kilovatios, que transforman la electricidad producida por los paneles para su utilización directa en las instalaciones de riego y el proyecto incluye una línea eléctrica de 20 kilovatios de más de un kilómetro de longitud, que conecta el centro de transformación con un nuevo centro de reparto y medida, integrando la producción energética en el sistema de la comunidad de regantes.

En términos absolutos, el proyecto evita la emisión de unas 57,65 toneladas de dióxido de carbono al año, reflejando una reducción significativa de la huella de carbono gracias al autoconsumo energético y al aprovechamiento de energía renovable, lo que se traduce en un regadío más sostenible.

Del coste total de la planta, el Gobierno regional ha financiado 300.000 euros con fondos europeos a través del plan de modernización y mejora energética y las instalaciones han sido supervisadas por la consejera de Agricultura y Agua, Sara Rubira, el alcalde, Fulgencio Gil y el presidente de los regantes de Lorca, Juan Marín,.

Un modelo para el futuro del sector

El presidente de la Comunidad de Regantes ha destacado la importancia del proyecto. "La planta solar flotante no solo supone un ahorro económico importante, sino que refleja nuestro compromiso con la sostenibilidad y la modernización de nuestras infraestructuras", ha señalado

Por su parte, el alcalde de Lorca ha afirmado que "se trata de soluciones que benefician directamente a los agricultores, que son el motor económico no solo de Lorca, sino de toda la comarca del Guadalentín".

La consejera Rubira ha explicado que esta actuación refuerza la competitividad del sector. "Cada iniciativa de modernización energética impulsada por el Gobierno regional contribuye a reducir los costes para los regantes y mejorar la eficiencia de las infraestructuras hidráulicas", ha añadido.

Un referente para la agricultura intensiva

Con esta instalación, la Comunidad de Regantes de Lorca, que agrupa a cerca de 10.000 agricultores y gestiona 23.370 hectáreas, se convierte en un referente en la integración de energías renovables. La planta permitirá compatibilizar la agricultura intensiva con la transición energética, reduciendo la huella de carbono.