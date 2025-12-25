El obispo de Santander pide "recuperar la conciencia" de la Navidad frente al ruido y las prisas

El obispo de Santander, Arturo Ros, ha hecho un llamamiento a "recuperar la conciencia" sobre el verdadero significado de la Navidad en un mundo "marcado por la prisa, la incertidumbre y, en ocasiones, la división". En una entrevista concedida este 24 de diciembre a Jaime del Olmo en el programa "Herrera en COPE en Cantabria", el prelado ha invitado a los fieles a "preparar el corazón" para celebrar el nacimiento de Jesucristo.

Según el obispo, "tenemos muchos ruidos externos que a veces nos distraen un poquito", por lo que considera que "buscar espacios de oración y de paz son importantes, por no decir necesarios en estos días". Ros ha destacado que el silencio "hace posible la escucha de Dios" y que para sintonizar con Él, "la mejor sintonía es el silencio, la paz del corazón".

El obispo de Santander, Arturo Ros

Esperanza frente a la adversidad

Para aquellos que atraviesan momentos difíciles, Don Arturo Ros ha asegurado que la Navidad, desde la fe cristiana, ofrece "esperanza y seguridad": "El Señor nos da esperanza y nos da fuerza para luchar ante las adversidades, sean del tipo que sean, y siempre hay luz que ilumina el camino y el futuro", ha afirmado.

Al ser preguntado por el sentido del nacimiento de Jesús en el siglo XXI, el obispo ha expresado su convicción de que "el mundo necesita celebrar esto de verdad": "Hay demasiada guerra, demasiado ruido, demasiada discordia... hay mucha tensión permanentemente en la vida, y eso no es bueno", ha lamentado. Frente a ello, ha recordado que Jesús "es nuestra paz, es perdón, es gracia, es amor, es reconciliación, es cercanía" y ha añadido que "le necesitamos para que nos enseñe a ser como él espera de nosotros, y nos iría mucho mejor en esta vida, seguro".

Desde su experiencia pastoral, ha confesado que lo que más le preocupa "es que la gente se olvide de Dios y se supla la presencia de Jesús por otras realidades que pueden ser un aliciente momentáneo". No obstante, ha dicho que mantiene "viva la esperanza" al ver a "muchísima gente con ganas de rezar, de celebrar la eucaristía estos días, de poner el nacimiento en casa, cantar villancicos, adorar al niño Jesús...".

Finalmente, en su mensaje para la Nochebuena, ha recordado que el núcleo de la celebración es que "Hoy nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor". Por ello, ha pedido "abrir el corazón a la presencia de Jesús" y, sobre todo, "pedirle que nos enseñe a vivir, y nos enseñe a ser capaz de respetarnos y acompañarnos unos a otros, y a sembrar el bien en nuestro mundo".

Don Arturo Ros

Unión histórica con Jerusalén

En otro orden de cosas, el obispo se refirió al reciente acuerdo de hermanamiento entre el monasterio de Santo Toribio de Liébana y la basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. Aunque el acuerdo ya es firme, ha aclarado que la firma oficial se realizará previsiblemente "el próximo mes de septiembre, cuando venga el custodio de Tierra Santa".

Este hermanamiento, ha explicado, supone "ese bien espiritual para nosotros y también para ellos" y un "espíritu de colaboración y de presencia mutua de Santo Toribio en Jerusalén y de Jerusalén en Santo Toribio". Según Ros, este vínculo puede "reforzar mucho" la dimensión universal de la fe y el deseo es "demostrar esta grandeza que tenemos en Cantabria, único en el mundo", para que más gente "lo conozca, lo viva, que peregrine a Santo Toribio, que contemple la Cruz".