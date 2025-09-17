Isla Gastronómica arranca con fuerza tras una Feria del Pimiento y la Huerta de Isla de récord

Arnuero ha cerrado un fin de semana histórico con la XIII Feria del Pimiento y la Huerta de Isla, y la III Feria del Vino Costa de Cantabria, que reunió a entre 10.000 y 12.000 visitantes en el casco histórico. Productores, cocineros y vecinos convirtieron las calles en un escaparate de sabor y tradición, consolidando este evento como uno de los grandes referentes gastronómicos de Cantabria.

El protagonismo se traslada ahora a Isla Gastronómica, que del 18 al 20 de septiembre ofrecerá experiencias únicas en la Casa de las Mareas de Soano: degustaciones, maridajes, visitas teatralizadas y catas sensoriales. Todo con un denominador común: poner en valor el producto local y acercarlo al público de una manera innovadora.

Los protagonistas del fin de semana

Entre los nombres propios de esta edición destaca Begoña Baqué, directora de calidad de Café Dromedario, que conducirá la cata “El juego del café”. También Alfonso Fraile, presidente de la Cofradía del Cocido Montañés, que junto al chef Arsenio Pérez pondrá el broche final con una experiencia en torno al plato más emblemático de Cantabria.

Además, Jorge Cañizo y Jesús Sierra, de Bodegas y Viñedos de Isla, se unirán a Fernando Chaves (La Huerta de Chaves) para ofrecer un maridaje entre vino de la Costa y pimiento de Isla, ejemplo de cómo tradición y emprendimiento se dan la mano en este nuevo formato.

Y el chef Gonzalo Diestro, de la Escuela de Hostelería de Las Carolinas, sorprenderá con “Océano Ciego”, una experiencia sensorial a ciegas que combina sabores de la huerta y el mar, y con la presentación de la “Tapa de la Feria del Vino”.

Todos ellos han sido protagonistas también en el programa especial de Herrera y Mediodía Cope Cantabria, emitido en directo desde Arnuero, donde compartieron anécdotas, experiencias y la importancia de este escaparate gastronómico.

Pero hay más nombres y propuestas que enriquecen el programa. Desde el mundo de la sidra, por ejemplo, conocimos la historia de Juan José Hierro Muñoz y su proyecto 45 Amigos – Sidra Natural de Cantabria, un ejemplo de emprendimiento que conecta tradición e innovación.

Y no podemos olvidar el papel fundamental de los técnicos de turismo, Cristina Campo y Marco Pérez, que con su trabajo constante hacen posible no solo esta feria sino también la proyección de un modelo turístico sostenible que combina naturaleza, patrimonio y gastronomía, y todo bajo la batuta de Ramón Meneses, director de Planificación del ayuntamiento y gerencia del Ecoparque de Trasmiera.

Puedes consultar todas las experiencias y protagonistas en la web oficial: feriasdeisla.es/isl-experiencias.

Balance: récord de visitantes y nuevos retos

El éxito de la feria ha sido incuestionable: más público y más productores que nunca. Pero también surgen retos ligados al tráfico, al aparcamiento o a la proliferación de pisos turísticos.

Aprovechando la visita a Soano y a su espectacular Casa de las Mareas, el alcalde José Manuel Igual habló en Cope Cantabria sobre estas cuestiones que generan debate. Sobre la OLA en la playa de La Arena fue claro:

“Respeto a todo el mundo, al que se enfada y al que no, pero esto es lo que hay. Yo creo que está funcionando. Siempre hay alguien que se queja y tienen todo el derecho del mundo, incluso a recurrir a los tribunales si no están de acuerdo”.

En cuanto a la avalancha de pisos turísticos, en solo tres meses se han presentado más de un centenar de solicitudes. Igual defendió la decisión de exigirles una plaza de aparcamiento por dormitorio y prohibirlos en suelo rústico:

“Lo que intentamos es regularlo. Si ahora tenemos problemas de aparcamiento y vienen 150 pisos turísticos más, vamos a tener muchos más. Les pedimos que busquen aparcamiento privado. Creo que es sentido común. Nosotros estamos aquí para gobernar”.

Un cierre con sabor a futuro

El próximo 21 de septiembre serán los restaurantes y bares del municipio los que cierren el programa con las Jornadas Gastronómicas del Pimiento, que todavía puedes seguir disfrutando, reafirmando el compromiso de Isla con su producto estrella y con un modelo que liga agricultura, turismo y cultura.

Con Isla Gastronómica, Arnuero apuesta por reinventarse y dar un paso más en su forma de mostrar lo mejor de su tierra. Un viaje del campo a la mesa que ya tiene sabor a éxito.