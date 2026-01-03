El gobierno andaluz pendiente de Venezuela: el análisis de Arturo Bernal de cómo afecta a Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha hecho eco de la situación que se ha desencadenado en Venezuela después del ataque militar lanzado por Estados Unidos este sábado. En su cuenta de la red social 'X', Juanma Moreno, ha señalado que están muy "pendientes de la situación de Venezuela y de los compatriotas que viven allí". Ha indicado además que "Venezuela merece un futuro democrático y en paz en el que se respeten los derechos de un pueblo que clama libertad y democracia".

el mensaje de arturo bernal

Además del presidente de la Junta, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, se ha sumado a los mensaje de responsables políticos que han llamado a la calma tras la operación militar iniciada por Donald Trump, que ha culminado con la captura del dictador Nicolás Maduro y de su esposa. Este es el mensaje que ha difundido el consejero en su perfil de Linkedin:

Europa Press Consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal. Imagen de archivo.

"Desde el gobierno de Andalucía estamos siguiendo con máxima atención la situación que se está produciendo en Venezuela y las informaciones sobre la captura del presidente Nicolás Maduro y otros elementos de su régimen, en el contexto de una operación militar y de la Agencia Antidroga de Estados Unidos, la DEA, anunciada por el propio presidente de los EEUU.

La situación, y sus derivadas, es aún incierta y cambiante. Por lo tanto exige prudencia, serenidad y un llamamiento claro a que cualquier transición se conduzca con respeto al Derecho Internacional, especialmente con protección de la población civil y con absoluta garantía de derechos y libertades.

Nuestra máxima preocupación ahora son los españoles y andaluces residentes en Venezuela, pero también nuestros hermanos venezolanos: los que viven entre nosotros y los que siguen residiendo allí. Para España y Andalucía, hay tres aspectos que están siendo valorados y monitoreados pues pueden tener trascendencia a corto o medio plazo: energía, finanzas y comercio.

En materia energética, petróleo y derivados, conviene ser rigurosos: Venezuela tiene grandes reservas, sí, pero su producción actual está muy por debajo del millón de barriles diarios, por lo que el impacto en precios dependerá menos de la dimensión productiva de Venezuela y más de si se producen interrupciones logísticas o sanciones internacionales. Aun así, debemos tener siempre en cuenta que cualquier tensión en un productor de crudo suele trasladarse a los mercados con cierta rapidez.

En segundo lugar, en cuanto a la afectación a los mercados financieros y sobre los tipos de interés, el riesgo es indirecto: si la incertidumbre generada eleva el precio del petróleo y seguidamente de otras fuentes energéticas, esta situación puede reavivar tensiones inflacionistas y condicionar decisiones de política monetaria en Europa. Pero hoy todavía es pronto para anticipar escenarios: lo responsable es monitorizar los mercados y actuar sobre lo que sí controlamos desde Andalucía: competitividad, costes y apoyo a empresas, en su caso.

Por último, en lo que se refiere al comercio exterior, Andalucía tiene presencia en el mercado estadounidense en sectores clave: agroalimentario y bienes industriales y de equipo; sabemos, por experiencias recientes, que cualquier incidente internacional que tenga impacto geopolítico puede derivar en cambios regulatorios, imposición de aranceles y otras medidas comerciales o problemas logísticos que afecten a cadenas internacionales de suministros."