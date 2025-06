La historia detrás de la 'oposición imposible': un examen difícil, plazas por cubrir y un 7% de aprobados

Cristina es enfermera en un hospital de Cantabria. Se presentó hace unos días a la oposición del Servicio Cántabro de Salud con la sensación de que tenía poco que perder, pero lo intentó. Cuando salió del aula el pasado 8 de junio, como la mayoría de sus compañeros, tenía clara una cosa: había sido muy difícil. Y los datos lo confirman. De los 567 aspirantes que se presentaron, solo 44 aprobaron. Un 7,7%. El resto, como Cristina, quedó fuera.

Explica que muchos fueron al examen sin tener demasiadas expectativas porque “al final es muy complicado sacar plaza antes de cierta edad; la gente con experiencia tiene muchos más puntos, y los que somos jóvenes lo tenemos casi imposible”. Pero lo que no esperaba es que el nivel de la prueba fuese tan alto. “Todo el mundo lo decía al salir, incluso gente que viene de aprobar otras oposiciones”.

Un hombre escribe apuntes

La convocatoria corresponde a un proceso abierto en 2022, pero ha coincidido en el tiempo con los procesos de estabilización, lo que ha provocado un efecto dominó. Según Cristina, “mucha gente que tenía más experiencia ya ha conseguido plaza por estabilización, así que al examen hemos llegado sobre todo gente más joven, con menos años trabajados y en muchos casos con menos preparación”.

Ella reconoce que no fue su oposición “más preparada”, pero insiste en que no era un problema de falta de estudio, sino de dificultad real. “Yo he aprobado otras oposiciones más duras, pero esta ha sido especialmente complicada. Incluso compañeros que venían muy preparados han sacado notas muy justas, y eso te hace pensar si el diseño de la prueba está bien hecho”.

Y no es un caso aislado. La oposición de Enfermería no es la única que ha generado este tipo de reacciones. En los últimos meses, las pruebas de especialidades como Técnico de Laboratorio o Anatomía Patológica también han dejado cifras de aprobados muy bajas. Lo preocupante, dicen desde algunos sindicatos, es que se repite un patrón: muchas plazas no se cubren, y los aspirantes acusan una desconexión entre lo que se exige y lo que se espera del examen.

Cristina cree que el problema está en esa brecha. “Una cosa es exigir, que me parece bien, y otra es poner un listón tan alto que ni siquiera se cubren las plazas ofertadas. Algo falla si eso pasa”. Cree que es lógico que los procesos filtren, pero advierte que “cuando ves que la dificultad no guarda relación con lo que debería ser un examen justo, y que además no se cubren las plazas, te desanimas”.

Enfermeros

Para ella, el suspenso no ha sido una sorpresa, “porque ya contaba con que era casi imposible sacarla”, pero admite que para muchos compañeros ha sido un golpe duro. “Hay gente que ha estado meses estudiando sin parar, compatibilizándolo con guardias y turnos, y ahora se ven con un suspenso y cero reconocimiento al esfuerzo”.

A pesar de todo, Cristina no tira la toalla. “Mi idea es prepararme la siguiente a conciencia. Con más tiempo trabajado y sabiendo ya cómo es el proceso, creo que tendré más opciones”. Y lanza una reflexión final: “Una oposición debería estar pensada para que quien se esfuerce y estudie, tenga una oportunidad real. Pero si cada vez se aprueban menos y se quedan plazas vacías, es que algo no estamos haciendo bien”.

La historia de Cristina no es la única, pero sí es un ejemplo claro de lo que muchos jóvenes profesionales viven cada vez que se enfrentan a un sistema que, dicen, les exige más de lo que les ofrece. Un sistema que debería seleccionar a los mejores… pero no a costa de dejarlos atrás antes de empezar.