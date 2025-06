"Esto no da más de sí": Buruaga exige elecciones tras el bloqueo de Sánchez en la Conferencia de Presidentes

Cantabria ha llegado a Barcelona con los deberes hechos y con las ideas claras. En estos términos se ha expresado María José Sáenz de Buruaga al término de la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes, en la que ha lamentado que “no se ha podido avanzar en absolutamente nada”. Según la presidenta, el encuentro ha sido “una copia exacta” del que tuvo lugar en diciembre en Santander: sin preparación, sin propuestas reales por parte del Gobierno y sin posibilidad de alcanzar ningún tipo de compromiso.

A su juicio, el Ejecutivo central ha convertido este foro en “otro instrumento de propaganda”, sin intención alguna de negociar con las comunidades. “Hoy hemos venido a nada”, ha resumido.

Cantabria pone deberes sobre la mesa

Lo único que le importa a Pedro, es Sánchez" María José Sáenz de Buruaga Presidenta de Cantabria

Pero pese a todo, Buruaga ha defendido que la mayoría de comunidades —entre ellas, Cantabria— sí han cumplido con su parte. De hecho, ha explicado que han presentado ocho propuestas concretas para responder a los grandes problemas que, según sus palabras, preocupan a todos los españoles, vivan donde vivan y voten a quien voten.

Uno de esos problemas es la vivienda. La presidenta cántabra ha sido clara: las políticas del Gobierno están limitando la oferta y subiendo los precios. Frente a ese modelo “intervencionista y cargado de ideología”, ha defendido el camino que está siguiendo Cantabria, centrado en movilizar viviendas vacías, reducir impuestos, dar ayudas al alquiler y colaborar con la iniciativa privada. “Sánchez ha pasado en cuestión de horas de ofrecer un pacto a intentar imponernos su modelo”, ha criticado.

Kike Rincon Buruaga atendiendo a la prensa

El segundo eje en el que ha puesto el foco es el de la financiación autonómica, un asunto que, según ha dicho, “sigue en un callejón sin salida”. Cantabria, recuerda, está reclamando una actualización urgente del sistema con el que el Estado reparte el dinero a las comunidades, así como el respeto a su autonomía fiscal. Además, ha mostrado su rechazo a una posible condonación de deuda a Cataluña que, en su opinión, terminarían pagando regiones como la nuestra.

Y el tercer asunto clave para Cantabria tiene que ver con las infraestructuras. Aquí la crítica ha sido especialmente dura. Buruaga ha recordado que somos la única comunidad que no tiene ni un solo kilómetro de AVE, que el tren a Bilbao tarda lo mismo que hace seis décadas y que las Cercanías siguen acumulando retrasos y averías. “No se puede hablar de igualdad territorial cuando hay regiones que siguen esperando lo que a otras ya les llegó hace años”, ha subrayado.

También energía: Aguayo y el futuro industrial

En su intervención, Buruaga ha vuelto a insistir en la necesidad de desbloquear la ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo, una inversión privada que sigue pendiente de una autorización estatal. Ha explicado que, con esta obra y el despliegue eólico previsto, Cantabria podría haber cerrado ya su déficit energético, que ronda el 70%.

Según ha dicho, no se trata solo de generar más energía, sino de tener un sistema capaz de sostener el futuro industrial de la región: “No hay planificación, ni inversión en la red eléctrica, y eso lo vamos a pagar caro si no se actúa ya”.

Alberto Estevez



A Buruaga “no le molesta” que se hable en otras lenguas

Uno de los momentos que más atención ha generado durante la Conferencia ha sido la decisión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de abandonar la reunión cuando se usaron otras lenguas oficiales además del castellano.

Buruaga, en cambio, ha restado importancia al asunto. Ha asegurado que escuchó a todos los presidentes “con respeto, con pinganillo cuando hizo falta” y que no le molestó en absoluto. “Las lenguas nos enriquecen, no nos separan”, ha afirmado, defendiendo que el castellano es la lengua común, pero que el uso de otras lenguas cooficiales no debería ser motivo de conflicto. “A mí no me genera ningún problema y creo que no se lo debería generar a nadie”, ha zanjado.

“Esto no da más de sí”

El tono final de su intervención ha sido el más político. Buruaga ha criticado que, una vez más, “el Gobierno ha dicho no a todo”, incluso a las propuestas avaladas por dos tercios de las comunidades. “Nos hemos vuelto a tropezar con un muro”, ha lamentado, antes de advertir que la situación política actual “es insostenible”.

Casa de S.M. El Rey / Jose Jimenez Foto de familia de la Conferencia de Presidentes de Barcelona

Por eso, y aunque ha reconocido que no le corresponde a ella, ha pedido abiertamente la convocatoria de elecciones generales. “Este Gobierno está cada vez más solo, más débil, más acorralado… y esto no da más de sí”, ha dicho, insistiendo en que los cántabros “también quieren hablar en las urnas”.

Con ese mensaje ha cerrado su valoración de una jornada que, al menos para Cantabria, servía para dejar clara su hoja de ruta. Aunque no haya habido acuerdos, dice Buruaga, “sí ha quedado clara la diferencia entre dos modelos: el de quienes gobiernan desde el terreno, pegados a la gente… y el de quienes se aferran al poder bloqueando cualquier consenso”.