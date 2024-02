¿Te ducharías con David Bisbal?: además de compañía te puede ayudar a ahorrar agua

Parece mentira, pero no lo es, cualquier canción que dure tres o cuatro minutos nos puede ayudar a controlar el tiempo a la hora de ducharnos y así no malgastar agua.

Cantabria se sitúa a la cabeza de las comunidades que más agua gasta en casa, 165 litros por habitante y día, 32 litros más que la media que se sitúa en 133. Hay gente que es consciente del agua que desperdicia al día, pero otros, sin embargo, consideran que el uso que hacen del agua es correcto.

Los expertos aseguran que ahorrar es una responsabilidad de todos. Pero para ello es imprescindible difundir y concienciar para hacer un uso racional y sostenible del agua. "Todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no siempre lo hacemos", explica José Arce, del departamento de comunicación y sostenibilidad de Aqualia.

La ducha es quizás donde más se desperdicia agua, por eso es necesario sustituir un baño caliente por una ducha. "Ahora hay una moda que es que la ducha dure como máximo una canción. Ducharse de tres a cuatro minutos es suficiente para asearnos y tener la limpieza suficiente", asegura José Arce.

08/12/2022 Un grifo de agua.





OTROS CONSEJOS PARA AHORRAR

Los expertos han querido darnos otra serie de recomendaciones para ahorrar. No poner la lavadora y el lavavajillas hasta que estén llenos;Cuando freguemos, cerrar el grifo; Utilizar un barreño para lavar frutas y verduras y también colocar un barreño en la ducha para recoger el agua fría mientras esperamos que salga la caliente, y esa agua la podemos utilizar después para limpiar las plantas.

Son pequeños consejos que aunque parecen sencillos nos pueden ayudar en nuestros hogares ahorrar y también aprovechar bien el agua. "Lo cierto es que no nos damos cuenta, pero llueve distintos. El agua ya no es tan aprovechable, esa lluvia fina que ahora mismo cae no es buena. Llueve periodos cortos de tiempo y de manera muy fuerte, por lo que esa agua es difícil de aprovechar. Por eso ahora es más crucial que nunca que el ciudadano contribuya".





