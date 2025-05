El drama de los pisos turísticos ilegales de Airbnb en Cantabria: "Nadie lo sabe, es imposible"

El Ministerio de Consumo ha dado un paso contundente esta semana al ordenar a la plataforma de alojamiento “Airbnb” el bloqueo de más de 65.000 anuncios de pisos turísticos que operaban sin licencia en diversas comunidades autónomas.

La medida ha sido respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y se suma a un expediente sancionador contra la propia plataforma por su negativa a eliminar estos anuncios ilegales.

Las infracciones detectadas incluyen la falta de registro obligatorio, el uso de números de licencia falsos o inexistentes, y la falta de transparencia sobre las condiciones legales de los arrendadores.

¿Por qué se ha llegado a esta situación? Aquí te explicamos los motivos de este golpe a la plataforma de alquiler de viviendas turísticas.

miles de anuncios en cantabria

El Ministerio ha advertido que esta situación puede representar un riesgo generalizado para los consumidores y ha instado a los ayuntamientos a actuar. Esto nos lleva a preguntarnos cómo se encuentra la situación en regiones como Cantabria, donde el turismo también juega un papel clave en la economía local. En esa plataforma, Airbnb, hay miles de anuncios de pisos solo en nuestra región. ¿Cuántas de esas viviendas se ofertan de manera ilegal?

En COPE Cantabria hemos querido conocer este miércoles 21 de mayo la opinión de Jaime Paino, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas en Cantabria (AVUTCAN), de esta orden del gobierno y cómo afecta a los anuncios que se publican a través de Airbnb de este tipo de pisos.

Tristemente, según Paino, es muy difícil poner el cascabel al gato: "Decir un número exacto es imposible, no está claro. No existe una cifra exacta de pisos cántabros ilegales anunciados en esta plataforma. Sabemos que hay más de 3.500 viviendas legalizadas, y numerosos expedientes en marcha para obtener la licencia en los próximos meses. Las ilegales, nadie las sabe, porque realmente no ha habido una forma de localizarlas".

"existen y conocemos casos"

Aunque la cifra exacta es imposible de conocer, Paino reconoce que "es evidente que existen y somos conocedores de algunas viviendas que, o no tienen el número legal, o que ese número es falso o simplemente se están anunciando en plataformas no tan conocidas como Airbnb o Booking, pero que también son reconocibles como Facebook, Wallapop o MilAnuncios y que no tienen el número de licencia".

"el 80% solo concibe este alojamiento"

Perseguir y detectar a los infractores es clave, por lo que Paino abraza esta orden nacional de bloquear los anuncios de pisos ilegales de Airbnb: "Todo paso que se dé en intentar hacérselo más difícil a todas aquellas viviendas ilegales, pues lo felicitamos y nos tendrán a su lado. Que a nadie le quepa duda que nosotros somos los primeros perjudicados, los que alquilamos pisos de forma legal".

"Cuando alguien va a buscar este tipo de casas no distingue, y no sabe cuál es legal o ilegal; nos quitan la posibilidad de alojar a muchísimos huéspedes. Ya hay estudios que dicen que las personas que van a las viviendas de uso turístico, no se plantean ir a otro tipo de alojamientos. El 80% ya solo concibe sus vacaciones en este tipo de alojamientos; unas personas que no han pasado el proceso que nosotros hemos tenido que pasar, se están beneficiando de esta actividad de forma ilegal.

dos medidas que ayudarían

Aunque es complejo encontrar una solución rápida y eficaz, Paino señala dos medidas que ayudarían a detectar la actividad ilegal de alquiler de pisos turísticos: "Nosotros, a través de las alegaciones que pudimos hacer al nuevo decreto en la consulta previa, propusimos un buzón del ciudadano en el que, de forma anónima, no como actualmente, se pudiera identificar pisos que considerara que estaban haciendo la actividad ilegal. A partir de ahí, comprobar si es ilegal o no".

"La segunda es que, independientemente que estés legal o ilegal, cuando te anuncies en Airbnb o en Booking, estas plataformas tienen la obligación de dar tus datos a la Agencia Tributaria. Por tanto, sabemos que en las declaraciones de los propietarios de las viviendas hay tres acciones con Booking o en Airbnb. Podríamos cruzar esos datos con los de la licencia; es decir, puedes estar ilegal y a la vez estar pagando los impuestos correspondientes a esta actividad".