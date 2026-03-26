Avia Veira da el paso para ser la primera alcaldesa nacionalista de A Coruña: "Hay vecinos con muchos problemas reales que exigen respuestas reales"

La asamblea local del BNG en A Coruña ha ratificado la candidatura de Avia Veira como cabeza de lista para las elecciones municipales de 2027 en la ciudad gallega . La suya ha sido la única propuesta presentada, un paso que Veira asume "con mucha ilusión, sabiendo la enorme responsabilidad que esto implica, pero pago con muchísima convicción". Como primera mujer candidata a la alcaldía por el BNG en la ciudad, ha querido agradecer a todas las mujeres de la formación que le han precedido en su presentación oficial como candidata, este jueves.

Una ciudad con problemas reales

La candidata ha señalado que A Coruña es "una ciudad extraordinaria, con historia, con cultura, con gente trabajadora", pero ha advertido que también tiene "vecinos con muchos problemas reales que exigen respuestas reales". Veira ha denunciado que hay "vecinos y vecinas que no pueden pagar sus alquileres, que no pueden vivir en nuestros barrios", así como "jóvenes que se marchan fuera porque aquí no encuentran un futuro digno". También ha criticado el estado de los servicios básicos, mencionando problemas en "la limpieza, la basura, el transporte público" y la existencia de "contratos caducados".

Un gobierno a la altura

Frente a esta situación, Veira se ha comprometido a trabajar por una ciudad mejor gobernada. "A Coruña merece un gobierno que esté a la altura da ciudadanía", ha declarado, "un gobierno honesto, comprometido con quien vive y trabaja en esta ciudad". La candidata ha reivindicado su profundo vínculo personal con la ciudad: "Aquí nací, aquí me crié, aquí estudié, aquí construí mi vida". Ha asegurado que no llega con "compromisos vacíos", sino "con mucho trabajo hecho, con conocimiento de la ciudad y del ayuntamiento".

BNG Presentación de la candidatura de Avia Veira a la alcaldía de A Coruña con la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha arropado a Veira en su presentación, asegurando que con ella se abrirá un nuevo tiempo en la ciudad. Pontón ha descrito a la candidata como "una mujer honesta, trabajadora, una mujer preparada, feminista y orgullosamente del barrio de Monte Alto".

El adiós de Jorquera

Este nombramiento llega semanas después de que el actual portavoz municipal del BNG en A Coruña, Francisco Jorquera, anunciara que no repetirá como candidato a la Alcaldía en 2027. Jorquera explicó que su decisión responde a que "en la política, como en la vida, hay que saber cerrar etapas". El histórico dirigente nacionalista confesó que, con cerca de 66 años en las próximas elecciones locales, no se ve "con fuerzas suficientes para estar en la corporación otros cuatro años más".

Aunque Jorquera seguirá como concejal hasta el final del mandato, su cargo como portavoz queda a disposición del partido. Por el momento, según ha revelado Veira, no se ha tomado una decisión sobre quién ejercerá esas funciones