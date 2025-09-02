Coque Malla, 40 años de música y energía desbordante:" Voy con todo, va a ser brutal"

Este sábado 13 de septiembre, la Plaza de Toros de Santander vibrará con uno de los grandes del pop y rock español: Coque Malla. El exlíder de Los Ronaldos y leyenda de la música en nuestro país, regresa a Cantabria, un lugar que visita con frecuencia, convirtiéndose en una cita ineludible para los amantes de la buena música en directo.

Coque Malla no solo traerá sus éxitos en solitario, sino también algunos de los himnos de la mítica formación, como "No puedo vivir sin ti", en los que ha logrado integrar sin complejos el pasado con su presente artístico. “Ahora puedo tocar "El último hombre en la Tierra" seguido de Adiós Papá y funciona que te cagas. La banda las actualiza y les da el peso que necesitan. Estoy muy feliz de tocarlas”, explica el cantante en Mediodía COPE en Cantabria.

Conciertos memorables y espectáculos únicos

Coque no es ajeno a los escenarios de la región. Recuerda especialmente su concierto en Escenario Santander durante la gira "Aunque estemos muertos", y en donde, a pesar de tocar sentado por una lesión en el pie, tiene un recuerdo increíble de aquella noche. ”Aquel fue muy especial, pero esta vez voy con todo, de pie, con toda la fuerza y los vientos que dan un plus increíble, muy bestia, se convierte en una especie de big band, es algo espectacular, así que si aquel fue memorable, este, espero que lo sea aún más", asegura.

Antes de que Coque Malla tome el escenario, la cantautora Vega será la primera en subir al escenario, ofreciendo un repertorio que combina sus éxitos con las canciones de su último disco Ignis, acompañada de su banda.

Un artista en constante evolución

Coque Malla celebra 40 años de carrera con una energía que no parece menguar. Entre los momentos más emotivos de su gira destaca el concierto en el Movistar Arena de Madrid, donde compartió escenario con artistas como Leiva, Dani Martín, Iván Ferreiro, Anni B Sweet, Rulo o Los Ronaldos que también subieron a tocar. "Ver a mi hija bailando en el público, rodeado de amigos y familiares… fue un concierto difícil de superar," recuerda.

Además de su música, el artista se prepara para un ambicioso proyecto teatral: en enero de 2026 protagonizará La ópera de los tres centavos, un montaje del Teatro Pérez Galdós que girará por toda España, interpretando a Mackie Navaja junto a su hermano Miguel Malla encargado de la dirección musical y varios miembros de su banda.

La Plaza Santander 2025: más que música

GOBIERNO DE CANTABRIA Presentación del ciclo 'La Plaza Santander'

La cita forma parte del ciclo La Plaza Santander 2025, que del 11 al 14 de septiembre contará con Pimpinela, Ana Belén, Coque Malla y Vega, además de espectáculos de humor con El Monaguillo y Felisuco y el concierto del grupo cántabro Poca Broma. Por quinto año consecutivo, la emblemática Plaza de Toros se convierte en epicentro cultural de la ciudad.

El ciclo está organizado por MG Producciones y Mouro Producciones y cuenta con el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Santander y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria

odas las entradas de día están a la venta. En función de la zona o de la jornada, tienen un precio diferente, que se puede consultar en la página oficial del evento, y en la plataforma de venta de El Corte Inglés, tanto en sus establecimientos físicos como en la web